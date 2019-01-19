芙公市贩商：申拨多月仍没下文．今年不办孝亲敬老 “向州政府申请拨款没下文”！芙蓉公市贩商配合华人农历新年举办的“孝亲敬老”活动， 被迫喊停，今年400名贫老无法再受惠。

配合华人新春佳节来临，芙蓉公市贩商挂上国州议 员的祝贺布条;左三起沉香州议员吴金财、张聒翔、许礼 叠、谢琪清及芙蓉市议员何永铧。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉18日讯） “向州政府申请拨款没下文”！芙蓉公市贩商配合华人农历新年举办的“孝亲敬老”活动， 被迫喊停，今年400名贫老无法再受惠。

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据悉，该“孝亲敬 老”活动是芙蓉公市贩商的年度活动，今年踏 入第14年头，往年都获 得州务大臣拨款资助， 不过这次经过多月申请 仍不得州政府拨款，在 苦无经费的情况下，主 席许礼叠今日作出宣 布，将停办孝亲敬老活 动。

许礼叠：明年是否续办需视情况

许礼叠指出，芙蓉公市 自火灾后，许多小贩 的生意也受到影响，灾后的开销 更大，进而导致公市贩商的收入 锐减，加上无法从州政府获得经 费拨款，导致活动经费不足，该 会经过慎重考虑后，决定今年不 会再举办孝亲敬老活动。

许礼叠今日在森州行政议员 张聒翔及亚沙国会议员谢琪清的 陪同下，在芙蓉公市召开新闻发 布会时披露，该会按照惯例，早 在去年12月上旬，已向森州政府 申请孝亲敬老活动的经费拨款， 然而迟迟得不到回复；直至最近 再度跟进有关拨款依然不得要 领。

“由于年关将至，如今行情 不好，公市贩商也没有资金，加 上政府又没宣布拨款，我们唯有 决定今年不举办孝亲敬老活动， 至于明年是否还会举办，需视情 况而定。”

每年需4万活动经费

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自2005年开始举办的芙蓉 公市孝亲敬老活动，每年均会派 出红包及手礼给70岁或以上的年 长者，从开始举办初期，只有80 名长者受惠，到后期逐渐增加到 440人，如无意外，今年的受惠 者本应也有440名。

许礼叠指出，由于受惠者众 多，每年需要大约4万令吉的活 动经费，往年举办的孝亲敬老活 动经费，其中3万令吉均是该公 会透过州政府申请的拨款，其余 1万令吉则是所有小贩或商家集 资。

他坦言，如今世道不好， 行情不佳，许多商家也没有能力 捐助太多，若州政府无法拨款支 持，公会也唯有“忍痛”取消活 动。

此外，也有知情人士透露， 芙蓉公市贩商公会理事曾亲自向 森州州务大臣拿督斯里阿敏努丁 提起有关活动拨款的事项，却没 得到正面回应，大臣仅建议该公 会可向各国州议员申请选区基金 的拨款，以帮补庞大开销的活动 经费。

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张聒翔承诺跟进去年拨款申请

张聒翔指出，州政府豁免了芙蓉公市的每月10万令吉的 租金，共8个月的豁免期，意味着森州政府共减少了 整80万令吉的收入来源。

不过，张聒翔也在发布会上承诺，将会跟进该公会去年所 提呈的拨款申请，以期能在州政府的能力范围之内，拨出合理 的款项。

他也提醒当初芙蓉公市发生火灾时，当时仍是反对党的希 盟领袖协助筹款，也成功筹获了30万令吉，为芙蓉公市贩商渡 过难关。