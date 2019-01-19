芙公市贩商火灾基金逾9万余款．拟为300摊位添新招牌 芙蓉公市贩商火灾基金截至1月17日，仍有9万4480令吉余款，将会作为添置300个摊位新招牌费用。

（森美兰．芙蓉18日讯）芙蓉公市贩商火灾基金截至1月17日，仍有9万4480令吉余款，将会作为添置300个摊位新招牌费用。

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芙蓉公市贩商主席许礼叠指出，根据 该会火灾基金账目报告显示，截至今年1 月17日，银行户头结存余额为11万2800令 吉；扣除了1至4月志愿警卫团每月5000令 吉的费用，将剩下9万4480令吉，这笔款项 届时会用给芙蓉公市重建后，为超过300间 摊位安装招牌。

他透露，自芙蓉公市火灾后，2017年 9月11日起开始委托志愿警卫团协助当地巡 逻，每月月费为5000令吉，至今在有关方 面的开销为8万令吉，扣除其他杂费，加上 今年从1至4月的月费，共2万令吉左右尚未 缴付。

“目前预计重建工程会在3月建竣， 迁回芙蓉公市后就无需再雇佣志愿警卫 团，预计到时候还会有一些搬迁后需开销 的杂费。”

许礼叠： 若购置金超额公会设法补贴

许礼叠今午在芙蓉公市召开新闻发布 会，主要就火灾基金流向及开销详情，向 关注此事件及所有涉及的贩商作出交待。 陪同出席发布会者包括森州行政议员张聒 翔及亚沙国会议员谢琪清；较早前，他们 也连同沉香州议员吴金财及芙蓉市议员何 永铧在公市悬挂州政府的新年祝贺布条。

许礼叠受询时指出，由于仅剩的款项 不多，加上该会一致通过，将款项用于购 置招牌更为实际，不但能够统一所有摊位 的招牌格式，还有助美化环境。

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“若是购置招牌的预算超出基金余 额，公会将会设法额外补贴，确保摊位所 有招牌统一化。”

张聒翔认为，来临的新年期间，在州 政府的支持下，芙蓉文化街及沉香区皆举 办系列新春活动，预料届时可吸引更多本 地人甚至游客前来，而芙蓉公市则是坐落 在文化街和沉香区的中心点，拥有绝对吸 引游客前来的优势。