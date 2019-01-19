大马羽球超级500赛‧顺莹不敌日本强档无缘决赛 陈炳顺与吴柳莹在面对日本的全英赛混双冠军渡边勇大与东野有纱，激战3局下以15比21、21比7、14比21落败，2019年8连胜告终。

（图：马新社）

（吉隆坡19日讯）“顺莹组合”“不敌”前恩师！

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大马羽球超级500赛今日在武吉加里尔亚通体育馆进入半决赛的争夺，大马自由人“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹，在面对日本的全英赛混双冠军渡边勇大与东野有纱，激战3局下以15比21、21比7、14比21落败，2019年8连胜告终。

这是3号种子炳顺与柳莹对日本头号种子的2连败，在交手纪录上，由前大马国家队教练颜伟德执教的渡边勇大与东野有纱，追成2胜3负。炳顺与柳莹正是当年由颜伟德执教大马羽球队混双项目时，最早撮合两人的。双方此役在各取1局后，决胜局后半段炳顺与柳莹多次被对手打空位，尽管对手有些失误，让顺莹组合追了几分，但大马的里约奥运会亚军仅能挽救1个赛点，最后炳顺一个飞身扑救仍无法成功求到球，止步半决赛。

无论如何，顺莹组合离开国家队后的两站赛事，一次夺冠，一次打进半决赛，整体表现仍非常稳定。