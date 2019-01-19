开拓本地或国际航线增航班．亚航今年进驻甲机场 亚洲航空公司（AirAsia）为马六甲子民带来好消息，该公司已做好准备今年在马六甲峇株安南国际机场，开拓至少一条航线的服务。

莫哈末苏菲（左 二）带领甲州代表与 亚航、机场控股及民航局进行会面。（图：星洲日报）

（马六甲18日讯）亚洲航空公司（AirAsia）为马六甲子民带来好消息，该公司已做好准备今年在马六甲峇株安南国际机场，开拓至少一条航线的服务。

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甲州公共工程、交通及公用设施事务 委员会主席莫哈末苏菲今日在第二吉隆坡 国际机场与亚航有限公司首席执行员代表 利亚阿斯末领导的团队会面后，达致上述 结论。

州政府有信心刺激经济

利亚阿斯末相信，亚航的到来是甲州市民所 期待的，因此，州政府、大马民航局和大 马机场控股公司将持续与亚航进行下一步会议，确保 有关计划能成真。

在见面会上，亚航也分享数个有潜能在马六甲增 设的航线计划，如浮罗交怡和汶莱斯里巴卡旺市这2 个本地和国际航线。

莫哈末苏菲表示，今日会面主要目的是传达甲州 政府对亚航到来机场，开拓本地或国际航线服务的邀 请，以增加甲州国际机场的飞机航班，也是州政府在 迎接2019年马六甲旅游年的一项努力。

他说，州政府有信心，也相信当亚航开始在马六 甲提供航班服务时，将能够提升甲州经济收入及增加 访甲游客，并一次性提升本地子民的经济活动。

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打造成南马航空中枢

利亚阿斯末希望这项努力可获得各界的合 作，一起来发展甲州的航空及旅游业。

“目前，甲州机场只提供各一条本地和国际航 线，即飞往槟城和印尼北干峇鲁，由马印航空公司提 供服务。”

他指出，州政府致力协助及配合本地及国际航 空公司，以便将甲机场打造为南马的先进航空中枢。

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出席会面的代表有来自大马民航局、马来西亚 机场控股有限公司及甲州经济策划小组。