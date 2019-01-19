圆桌．保存华人史料的重要性 华社中有一群人在做着的事总让我肃然起敬。例如张吉安采集乡音，极力于记录并保存逐渐被遗忘的各籍贯方言母语。

华社中有一群人在做着的事总让我肃然起敬。例如张吉安采集乡音，极力于记录并保存逐渐被遗忘的各籍贯方言母语。张吉安去年更受邀到中国央视《世界听我说》节目分享他采集并保存乡音的经验。

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近年来华社中开始有个人和组织重视收集华人地方史料的工作也让人敬佩。华人南来后一直就为这片土地的经济、教育、文化等领域的发展作出贡献，这些开发和建设的痕迹处处可见，若再加上地方上华人参与抗战，争取权益等等的故事，就更加丰富了，可是就缺少了系统化的整理，将之完善并完整地记录保存下来。

华校如独中、华小以及国民型华文中学的校史汇编是属于地方志的一种，我在报馆的前同事郑昭贤就参与了这一部份的工作，或者说使命。郑昭贤从报界退休前是星洲日报国际新闻组主任，他报道过许多重大国际新闻，亲身参与到众多重要的国际事件中，对于收集和汇整资料，他可说是驾轻就熟。

我最近重遇他，把握机会向他了解撰写地方志的经验和看法。

郑昭贤首先是受柔佛麻坡中化中学之托，编写该校校史。他和编委会经过两年余的采集和编辑，搜寻和翻阅各种历史文献、早年华文报章和国家档案局资料，最终完成配合麻坡中化百年校庆而出版的纪念特刊《中化历史长河》上下两册。

在采集的过程中，他发现许多当地人对地方上的历史事迹并不熟悉，尤其是年轻一辈。

因此他自觉有一种使命去将这些历史事迹收集起来，编辑成书，让后人有所参考。他希望有兴趣历史研究的学生在往学术领域深造时，可以根据这些史料作更进一步的研究，更完整的呈现我们的华族历史。

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郑昭贤发现，官方的历史资料往往不能正确、客观并完整呈现华族的历史，即使是一个城镇的地方史料。在一些官方历史文献中，华人的历史往往被淡化。华团、华校和会馆收集的华人地方史料收集工作就因此显得十分重要。

他说，虽然会馆和学校的史料收集还处于开始阶段，不过，欣慰的是，越来越多在大专院校的年轻学者开始积极投入。他们的学术论文开始以本地华人的历史事迹为研究对象，有几本相关的书已经或者准备出版，这是正面的现象。

华人会馆和华校向来都会配合特别的日子或活动出版特刊，内容都会包括本身创会创校的过程，会馆和华校的历史就是地方华人历史的一部份，是重要的文献记录，只是碍于经验和专业，往往做得不够精细，遗漏的部份相当多。

郑昭贤希望华社可以投入更多资源到史料收集和整理上，包括拨出资金给有志于研究华人地方史料的学生和学者，协助他们去完成研究工作。这些记录先贤事迹，汇编地方志的工作比任何搞大型宴会或者建设硬体设备的计划来得更有意义和重要。我们华人自己不去做，还得等谁来帮忙我们去完成呢？

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除了史料收集，学校和会馆应该设立史料馆，完好地保存这些难得的资讯。史料馆的功能不只是保存和展示史料，充作教学和研究用途，让当地人更了解本身居住的地方的历史，它也能够与旅游业结合，向外地人推广和介绍当地的历史事迹，协助推动地方上的旅游经济。

一旦有人开始去做，并做出了成绩，就会有更多的人跟着做，郑昭贤欣慰的是，他看到有更多的会馆和学校开始意识到投入到这些史料收集的工作的重要性，希望未来全国的华社都能够动起来。

“采集史料是迷人的，一旦你发现了一样事迹，就会不停去挖掘更多的相关史料，一层一层往下寻，一步一步更深入去探究。认识了一个人，就想去了解更多和他有关连的其他事迹和人物。掌握了一个地方的事迹，就会联想到是不是与其他地方有联系，就会往更远的地方去探究个明白。”郑昭贤就是凭着记者挖掘真相，追根究底的精神，投入到史料收集工作中欲罢不能。

他说，跟别人聊历史或者以前的故事是充满乐趣的，一点都不沉闷。别以为这些史料不受青睐，现在通讯科技发达，史料放上网，就无远弗届，远自外国的人都能接触到，他们有兴趣就会进一步来探寻。

新的一年，华族争取在这片土地上的平等权益还得继续努力，在这一层面的努力，保存并发扬华族在发展这片国土政经文教所作出的贡献，就是最好的争取凭据，您说，采集记录保存史料的工作重要不？