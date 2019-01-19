贸消局突检17校食堂．食物价获校方认可 新学年开课 以来，甲州贸消局接获不少有关学校 食堂涨价的投诉，该局也自本月14日 起，以随机抽查的方式，到州内17所 学校展开突击检查，证实食堂业者所 售卖的食物价格，已获校方认可。

莫哈末拉昔（右起）及雅晋巡视甘榜敦拉萨国小食堂。（图：星洲日报）

（马六甲18日讯）新学年开课 以来，甲州贸消局接获不少有关学校 食堂涨价的投诉，该局也自本月14日 起，以随机抽查的方式，到州内17所 学校展开突击检查，证实食堂业者所 售卖的食物价格，已获校方认可。

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甲贸消局执法组主任雅晋表示， 该局执法人员从本月1至17日，已位 于州内1163家饮食店展开取缔行动， 严格执行2011年反暴利及价格控制法 令。

没指南规定食物顶价

“与此同时，本局也从本月14至 18日，以随机抽查的方式，到州内17 所学校展开突击检查，即使是学校食 堂，也必须为食物标价，若业者无法 遵守，可面对罚款或坐牢。”

他说，虽然各学校所售卖是食物 价格不一，该局也没有相关的指南规 定学校食堂的食物顶价，只要食物售 价获得校方同意即可。

他是今早与甲州教育局副主任莫 哈末拉昔及官员巡视甘榜敦拉萨国小 食堂后，召开新闻发布会时，如是表 示。

若有问题校方可终止合约

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莫哈末拉昔表示，食堂所售卖的 食物种类及价格，皆是校方与业者之 间的协议，一旦发现食物有问题，校 方有权终止与食堂业者的合约。

他说，一些学校面临学生人数过 多问题，例如甘榜敦拉萨国小原可容 纳700名学生，如今竟达到1200名学生 人数，这也造成下课时，食堂拥挤的 问题。

他认为，校方可向教育局反映， 教育局也会研究后通过拨款，提升学 校食堂的设备。

出席新闻发布会者包括甲州教育 局人文发展组主任贾司米及该国小校 长雅芝琳娜。