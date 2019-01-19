无视日本控告侵权·中国续推山寨咸蛋超人 中国“广州蓝弧文化传播有限公司”自2017年起，陆续推出山寨版“咸蛋超人”（中国称为奥特曼）电影，今年也计划趁农历新年档期上映新动画《钢铁飞龙之奥特曼崛起》，遭日本“株式会社圆谷制作”再次发信指控蓝弧严重侵权。

（中国.北京19日讯）中国也有自己的咸蛋超人？！

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中国“广州蓝弧文化传播有限公司”自2017年起，陆续推出山寨版“咸蛋超人”（中国称为奥特曼）电影，今年也计划趁农历新年档期上映新动画《钢铁飞龙之奥特曼崛起》，遭日本“株式会社圆谷制作”再次发信指控蓝弧严重侵权。

根据蓝弧介绍，《钢铁飞龙之奥特曼崛起》承接前两部山寨版作品，新片主角除了奥特曼和钢铁飞龙外，还有一位名叫乐乐的小男孩。

《钢铁飞龙之奥特曼崛起》内容主要讲述乐乐为了拯救身陷险境的母亲，在奥特曼和钢铁飞龙的帮助下跨过重重挑战，最后更成为拯救地球的英雄。

日本圆谷制作过去曾多次指控蓝弧未经合法授权，便擅自对奥特曼形象进行篡改、侵权，但蓝弧一直坚称“自己拥有奥特曼的拍摄版权”。

对于中国蓝弧无视警告，继续拍摄多部“山寨版”奥特曼作品，圆谷表示，已向上海法院控告蓝弧集团等制作单位，来维护合法权益。

圆谷制作也解释，蓝弧声称取得日本企业“ユーエム株式会社”（UM Corporation）的授权，但后者对于奥特曼作品并不享有改编、制作衍生作品的权利。

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日本媒体对此次“山寨咸蛋超人事件”形容，中国侵权的文化早已存在，更指中国企业对于制作山寨电影，完全没有罪恶感。