周新才‧小贩中心禁烟第二周 小贩中心禁烟第二周，真的很难看到有烟民在小贩中心点燃饭后烟，再慢慢享受喝完那杯咖啡。

小贩中心禁烟第二周，真的很难看到有烟民在小贩中心点燃饭后烟，再慢慢享受喝完那杯咖啡。

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以前邻座那堆吸了二手烟的人，他们即使露出鄙视、厌恶的眼神，我们烟民也可以不管。如果有人开口劝告，烟民也可以理直气壮：不要吸二手烟的话请主动离桌十尺。如今立了法，那些鄙视、厌恶的眼神，也似乎带有法律的威严，理直气壮的将会是那些非烟民，需主动离桌十尺的是烟民。

卫生部说7月才会开始罚款，为何烟民现在就开始收敛？是公众的压力。公众的压力让烟民变得不好意思在这些禁了烟的小贩中心抽饭后烟。

过去一周，媒体报道了烟民骂卫生部副部长的新闻，有关烟民已道歉，希望大众别因此而歧视所有烟民，认为烟民都无礼野蛮。

只不过，数天前又有一单。一个良民劝告一名烟民别在小贩中心抽烟，结果招来毒骂和恐吓，这件事或会进一步让大众对烟民的形象再扣几分。

有人说政府的这项政策，把大众分化成烟民和非烟民。社会会因此分裂吗？这成不了社会学博士论文，只是有点唯恐天下不乱。不过，在这个新政策之下，烟民更应该保持良好形象，不该让社会认为抽烟者都是无礼野蛮，会毒骂恐吓良民的流氓。

烟民有形有款的形象，早在数十年前己破灭，吸烟与妓女、黑社会、社会低下阶层挂勾，烟草公司的智囊已无力美化挽回。在这方面，刺青文身倒是倒转，从不良的形象变成一股获接受的潮流。现在一个20岁少女在背部文个图，她母亲可能会参与讨论，嫌图案不够性感，要是这小女子抽烟，可能母亲就要伤心落泪了。

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话说回头，我发现马来档口的“自由气氛”较浓厚，尤其是夜间开档的马来档口。或许是在比例上，抽烟的马来人较多，所以马来档口仍容易看到有人抽饭后烟。喜欢吃饭后抽烟喝茶，继续和朋友讨论哲学命题的烟民，可到马来档考察一下，或可暂时找到新天地。

（作者为本报高级记者）