中国新娘惨沦性奴‧7男当场扒衣蹂躏 中国近几年频出现低俗无比的婚闹，不少宾客以“闹洞房”的名义，公然对新娘和伴娘性骚扰，甚至性侵。最近有一名新娘在网上痛诉自己的惨痛经历，她说原本的大喜日子变成一场噩梦，7名陌生男子在众目睽睽将新娘的婚纱脱掉蹂躏一番，让新娘子背负一辈子的耻辱。

（中国‧北京19日讯）中国近几年频出出现低俗无比的婚闹，不少宾客以“闹洞房”的名义，公然对新娘和伴娘性骚扰，甚至性侵。最近有一名新娘在网上痛诉自己的惨痛经历，她说原本的大喜日子变成一场噩梦，7名陌生男子在众目睽睽将新娘的婚纱脱掉蹂躏一番，让新娘子背负一辈子的耻辱。

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中国网友“一地金啊”日前在网络上发表一篇文章，文内表示一名女子“白玉”与男友经过8年的马拉松式恋爱后，终于修成正果，但是原本应该是浪漫温馨的婚礼却因为低俗婚闹而变成恶梦。

在婚礼进行当天，新娘子白玉就被锁在新房里，后来一群陌生男子闯进新房把新娘压在床上，甚至还想人想要脱掉她身上的婚纱，用一张臭嘴乱亲，惊慌失措的白玉拚命用手护胸，大声呼唤老公，“但老公，早就不知道被亲朋好友拉去哪里陪酒了……”

结果新娘子白玉就在众目睽睽之下，被脱个精光，仿佛是被强盗抢来的女俘虏一般，只能任由陌生男子蹂躏，更为可恶的是有长辈还在一旁频频点头说“年轻人真会玩，这婚礼办得好，热闹”，让新娘子白玉心中满是羞辱和怨恨。