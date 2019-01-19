黄湘薇‧十年 最近网络掀起一股十年挑战的风，即找出一张十年前的照片然后再把今年的一张照片放到一块儿做个对比。俗语说，没比较没伤害，可人啊，就是爱往坑里去，不做个比较不痛快！

最近网络掀起一股十年挑战的风，即找出一张十年前的照片然后再把今年的一张照片放到一块儿做个对比。俗语说，没比较没伤害，可人啊，就是爱往坑里去，不做个比较不痛快！

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这十年前后两张照片放在一块儿，一些人胖了、瘦了、沧桑了，抑或是更有魅力了，三千多个日子里所经历过的变化全显现在眼前。

港星黎耀祥在《巾帼枭雄》所饰演的柴九，最经典的台词就是：“人生有多少个十年，最重要是活得痛快！”，这句话说到每个人的心坎里去了，听完都会热血沸腾，立刻就想做些甚么来证实自己当下的痛快感。

可不管是网络或是戏剧，与现实生活总有落差。就说说这十年挑战游戏，不管是胖瘦美帅，呈现在眼前的都是较为美好的一面。可现实中，现在过得比十年前不理想的也大有人在。

上星期六，一场为帕金森病人而设的曼陀罗彩绘活动令我甚为感触。

参与者的抵达方式大不相同。有者在照护者的陪伴下坐着轮椅进来，有者自个儿开车然后拄著拐杖歪歪斜斜地慢慢拐进来，有三几位好友一起相约而来，也有与另一半携手而来的；不管是甚么方式入场，最终大家坐在同一个空间里进行彩绘活动。

活动进行中，我也就拍拍几张活动照。这时，一位坐在离我两尺远的妇女开始出现异状，她手开始颤抖，她控制不了自己的手，无法好好地提起她选择的彩色笔。经过一番挣扎，好不容易提起彩色笔，她也只能以较为怪异的方式进行彩色。

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当时坐在她侧边的是一对中年夫妇，妻子专心一致地进行彩绘，而其丈夫这时已观察到该妇女的异样，默默地用眼角关注着她。这时她身边的退休护士已完成作品，呼唤彩绘导师前来。彩绘导师走到了妇女身边背对着她，与退休护士交流。

这近距离似乎给她带来不适感。她放下彩色笔，环抱着自己身体，开始摇晃着身体，就像是节拍器那样来来回回地摇摆。那不适感并没有褪去，反而愈加强烈。她把自己抱得更紧，双脚勾著椅子的脚，东歪西倒，摇摆得更为厉害。而且她摇摆的同时也慢慢地挪动自己的臀部，拉开自己与导师的距离。

一幕幕看在眼底，冒着冷汗，我最担心该妇女会失去重心，跌坐在地上。我赶紧前去，阻止她再继续往旁边挪动身体，并压低声音温柔地询问她，是否需要任何协助。

或许她看出了我的担忧，她报以灿烂的笑容对我说：“没事，我是帕金森病人”。这时导师转身离开，她也较为平静，我报以微笑，点点头示意明白。

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确保她安全后，我慢慢地退下。她回答的方式可见得她思维清醒。我甚为感触的是她不打扰任何人，安静地处理著自己的不适感。

十年前，或许她还身强体健，不需轮椅和拐杖也能行动自如。

十年后，我也不知道自己会是甚么状况。但至少现在要时时警惕自己，设法过著健康的生活。拥有健康的体魄才能活出精彩人生！

（作者为私人医院业务员）