后巷泥陷路塌恶化．郑和能促速抢修 双溪乌浪翠峰园住宅区靠近主要排水渠道的一 条后巷，一个星期前泥陷路塌，情况持续恶化，引起市政厅关注，准 备重建大沟及修补崩裂的道路。

居民担心泥土崩泻，导致主要排水渠道也不保。（图：星洲日报）

（马六甲18日讯）双溪乌浪翠峰园住宅区靠近主要排水渠道的一 条后巷，一个星期前泥陷路塌，情况持续恶化，引起市政厅关注，准 备重建大沟及修补崩裂的道路。

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暂用帆布覆盖应急

公正党历史城市议员郑 和能重回现场视察 情况时指出，作为初步防范步 骤，市政厅将在事发地点用帆 布覆盖，作为临时应急措施， 以防多雨季节路塌恶化。

他说，最令人担心的是， 由于受到影响的大沟属于德林 达3个花园住宅区的主要排水 渠道，也是防洪蓄水池的排水 道，若后巷道路完全崩塌，将 会严重阻碍排水功能，后果不 堪设想。

他说，这一带的花园住宅 区，以往多次发生闪电水患，现在遇 上路塌泥陷，居民更是忐忑不安。

路面裂10吋深一尺半

本报记者联袂郑和能到场时，崩 裂道路尚未被覆盖帆布，路面裂缝达 10吋，深逾一尺半，裂缝不断扩大。

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上述后巷属于住宅区第15路，平 日都有居民出入，车辆驶过，幸好事 件发生时，没有居民和车辆遭殃。

郑和能说，路塌事件发生后， 他曾陪同市政厅工程部、协调官、地 方官员、双溪乌浪社区管理理事会主 席余建南及翠峰园社区管理理事会主 席沙华到场视察，并且探测路塌严重 性。

他希望市政厅能加速展开修补道 路和筑沟工程，未雨绸缪让居民住得 安心。