森水务推介手机自助服务程式．在家也能缴水费 一机在手万事通，森州 水务公司（SAINS）跟 随科技步伐，推介手机 自助服务程式，让民众 无需在柜台排队也能查 询账单、电子付费及投 诉或查询服务。

一机在手万事通， 民众只要通过手机程式就能查询水费账单及电子付费，无需到柜台排队耗时。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉18日讯） 一机在手万事通，森州 水务公司（SAINS）跟 随科技步伐，推介手机 自助服务程式，让民众 无需在柜台排队也能查 询账单、电子付费及投 诉或查询服务。

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据了解，这是该 公司成立10年后，作 出巨大的转变，民众可 从即日起下载手机自助 服务程式，手机付费模 式料于2月1日才全面展 开。此外，有意提倡环 保的民众，也可要求水 务公司以电邮方式寄出 每月账单，免除实体账 单服务。

森州水务公司于 昨晚举行聚餐会及颁奖 仪式，邀请森州务大臣 拿督斯里阿敏努丁出席 并主持手机自助服务程 式推介礼，逾500人见 证历史性的一刻。大会 也借此平台替州法律顾 问拿督伊斯甘达庆生， 场面温馨热闹。

旺拉斯迪：租赁付款翻倍增负担重

森州水务公司董事旺拉斯迪强 调，10年风雨尽管面对多项 挑战，但水务公司于去年11月将先前的 53%无收益水（NRW）降低至29.6%， 同时也成功解决佳节期间水使用量高的 问题，让用户不再面对断水情况。

他披露，虽然近3年来持续面对盈 利，但该公司依然面对财务压力，主要 因素是管理水务资产公司（Pengurusan Aset Air Berhad）的租赁付款提升，即从 每月的350万令吉增至600万令吉后。

“租赁付款将近翻倍地增加，确实 是一项沉重的负担，若处理不好将会严 重影响森州水供操作。”

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他指出，为了提高员工的气势，奖 励员工全年付出，森州务大臣已赞同分 派2018年花红；而对于去年没申请病假 的职员也获得额外奖励。

阿敏努丁赞森水务表现佳

大臣阿敏努丁赞扬森州水务公司表 现佳，即便面对财务重担，依然提供用 户优质的水供服务，在处理用户投诉时 也以高效率态度回应。

他认为，“零病假”奖励确实是提 升工作效率的制度，除了能改善员工的 工作效率，还能制造职员之间的良性竞 争，产生和谐的工作的气氛，共74人获 得这份奖励。