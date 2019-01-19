大山脚旧街场亮灯了‧老卜间红红迎新春 筹备了近两个月的“2019巳亥年大山脚旧街场挂灯接福迎新春”，昨晚在槟州首长曹观友主持下顺利亮起比去年更大范围的灯笼，几乎照耀了大山脚市区大小街道，一时之间弥漫浓浓的春节气氛。

王国山（左七）、曹观友（右七）和陈莲枝（右六）为巳亥年大山脚旧街场挂 灯接福迎新春主持亮灯；右起是彭荣钦、郑来兴、许廷炎、鲁世巍及章瑛；左起为黄基川、庄佛和、洪丽香、王丽丽、李凯伦及沈志强。

（大山脚18日讯）五四三二一！“老卜间”3500盏红灯笼亮起来了！

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筹备了近两个月的“2019巳亥年大山脚旧街场挂灯接福迎新春”，昨晚在槟州首长曹观友主持下顺利亮起比去年更大范围的灯笼，几乎照耀了大山脚市区大小街道，一时之间弥漫浓浓的春节气氛。

曹观友：威省旅游业潜能高

曹观友说，在槟州旅游发展大蓝图计划下，州政府将仔细探讨威省的旅游潜能，把威省打造成国内外游客的首选景点，使得槟威两地旅游业蓬勃发展，并已对外征求计划书，设下槟州旅游大方向，重新包装旅游配套。

他说，单是大山脚就有玄天庙、圣安纳教堂、卓坤山及孟光水坝等，还有各种美食如鸭蛋炒粿条，倘若加上威省其他地区的景点，相信威省的旅游业可媲美槟岛，发展潜能不容小觑。

章瑛：众筹红灯笼添喜庆

巳亥年大山脚旧街场挂灯接福迎新春大会主席兼槟州行政议员章瑛说，已经进入第三年的挂灯笼迎春节活动可以使用众筹方式，让大小一致的红灯笼照耀大山脚各地，增添春节喜庆气氛。

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王国山：盼全民欢庆新春

工委会主席兼威省福建会馆会长拿督王国山说，今年的挂灯迎春节主题是“鸿灯珠影旺山城，全民齐心庆新春”，希望全民以愉快心情欢庆巳亥猪年。

巳亥年大山脚旧街场挂灯接福迎新春由槟州妇女及家庭发展、性别包容和非伊斯兰宗教委员会主办，承办单位是威省福建会馆，联办单位包括威省广惠肇会馆、大山脚韩江公会、威省海南会馆、威省客家公会、大山脚埠众盂兰胜会、伯公埕贩商公会、盂兰山庄巴刹工友及商行、威中小贩商业公会、大山脚德教会赞化阁、大山脚之友、七里香联谊会善爱之家及SunwayWellesley Precinct1共管机构。

现场嘉宾尚有槟州首长夫人陈莲枝、青年体育部副部长兼大山脚国会议员沈志强、中国驻槟城总领事鲁世巍、马章武莫州议员李凯伦、武拉必州议员王丽丽、槟首长政治秘书郑来兴州议员、槟州华人大会堂主席拿督许廷炎、大山脚福德正神会理事长拿督庄佛和、大山脚埠众盂兰胜会署理主席拿督彭荣钦、威省福建会馆财政黄基川及青年团团长洪丽香。

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多个单位也参与文化展，曹观友（左二）在画家陈玉凤（左背向镜头者）的展出地点前，欣赏以猪为主题的画作；左三起是王国山及鲁世巍。