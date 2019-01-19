新春活动23日起展开．沉香旺到元宵 3座新年牌楼、逾万粒红灯 笼、共25天的新春活动；这个新年沉香选区就 是不一样，势必要让浓郁春节气息贯穿每个角 落，让沉香旺起来！

3座新年牌楼、逾万粒红灯笼、共25天的新春活动，这个新春沉香很热闹；右八为吴金财。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉18日讯）3座新年牌楼、逾万粒红灯 笼、共25天的新春活动；这个新年沉香选区就 是不一样，势必要让浓郁春节气息贯穿每个角 落，让沉香旺起来！

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为了凝聚沉香庙宇及教会的新春活动，芙 蓉国会和沉香服务中心扮演统筹和协调角色，与 6个单位联办“福禄财到旺沉香”一系列新春活 动，让沉香从1月23日开始“旺”到元宵。

庙宇花灯布置成打卡热点

这6个单位即是梅江五属会 馆、东天宫、芙蓉振华中 学、蜈蚣山天师宫、邻恩复兴教会和 九龙宫，同时东天宫、九龙宫及蜈蚣 山天师宫也会以各主题进行花灯布 置，相信能成为花城新春打卡热点。

沉香州议员吴金财今日连同联办 单位负责人召开新闻发布会，对外宣 布“福禄财到旺沉香”的系列活动时 间表，让市民能提早预备新春行程。

吴金财：年初五打造美食街

吴金财指出，为了营造浓郁的 新春气息，分别在沉香姨婆 老鼠粉前、邻恩复兴教会附近及沉香肯 德基快餐店前兴建新春牌楼，令民众感 受春意，并在牌楼柱梁写上“福星高 兆，金盈财饱”的对联。

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他说，沉香也在数天前开始高挂 逾万粒灯笼，并于1月23日晚上举行亮 灯仪式，意味新春活动掀开序幕。

“在这系列重头戏中，行动党于 初五的新年年庆活动备受瞩目，除了会 打造沉香美食街，吸引超过20个摊位让 群众免吃，还邀请中国杂技团表演，详 情方面将在日后公布。”

6联办单位皆各持特色

他披露，值得一提的是，6个联办 单位都各持特色，包括九龙宫以12生肖 灯饰布置，还以1000盏LED灯打造玫瑰 园；蜈蚣山天师宫方面则会有10只大小 LED灯猪，俗意一家大小，诸事顺利。

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“东天宫会以中国风布置庙宇， 梅江五属会馆则会以旧上海风布置； 振华中学及邻恩复兴教会则以灯笼装 饰。”

交通部长机要秘书林骏荣指出， 众所周知沉香庙宇于每年新春都特别热 闹，但一般上大家都“各自为政”，过 于零散及缺乏一致性；而今年则要统一 及整合起来，让森州市民知道沉香的新 春系列活动，成为必到之处。

出席者也包括蜈蚣山管理委员会 主席黎保庆、东天宫副财政黄金耀和董 事黄德仁、九龙宫教育培训中心主任许 信义、森梅江五属会馆会长吴立沧、妇 女组主席刘菊英、森梅江五属总会会长 黄发联、芙蓉振华中学家协主席王韦 锟、邻恩复兴教会牧师吴清贵等。