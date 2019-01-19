乔治市艺术节7月开跑‧参演计划书3月1截止提交 今年及明年的乔治市艺术节主办单位是TLM Event有限公司。州政府在去年征收建议书后，接到9份建议书，而由槟州首长为首的9人遴选委员会在“盲选”（BlindProcess）后，作出上述决定。

雅妮（左起）、洪敏芝、杨顺兴、郑来兴、黄继升及柯玟良呼吁艺术表演单位尽速准备建议书，争取机会参与今年的乔治市艺术节，为观众呈现演出。

（槟城18日讯）2019年的乔治市艺术节将在7月13至28日期间举行，今年的主题是“全城艺起来”，有兴趣参加演出的艺术单位，快快准备好计划书并在3月1日前提交，争取机会站在乔治市艺术节的舞台上展现才艺！

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今年及明年的乔治市艺术节主办单位是TLM Event有限公司。州政府在去年征收建议书后，接到9份建议书，而由槟州首长为首的9人遴选委员会在“盲选”（BlindProcess）后，作出上述决定。

乔治市世遗机构总经理洪敏芝今日在新闻发布会上说，这次的9份建议书包括乔治市艺术节前任主办单位，而遴选委员会在不知建议书提交单位的情况下评选合适的主办单位，最终决定由上述公司主办，因相关建议书最能配合州政府的方向。

“9份建议书在首轮评选后，选出3份，这次的征求建议书竞争激烈。而关于艺术节节目的评选，主办单位将设立艺术咨询委员会。”

杨顺兴：为本地艺演提供平台

槟州旅游发展、古迹、文化与艺术委员会主席杨顺兴希望乔治市艺术节是一个给本地艺术表演单位的平台，而主办单位放眼通过艺术节带动外国游客到访槟州，也让本地民众接触艺术节的活动，并且带动本地经济。

“我们希望不要是那种自己做，自己爽的活动，而是有游客和本地民众一起参与的活动，让艺术节是普罗大众的，而非只适合上流阶层。”

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他补充，去年州政府为艺术节拨款450万令吉，而今年由于艺术节期缩短了，所以拨款300万令吉。

黄继升：调整天数节目更浓缩

2019年乔治市艺术节节目总监黄继升说，过去艺术节的模式是进行约一个月，但许多活动主要在周末，而这次只进行16天，让节目更浓缩，也可以多项节目同时进行。

“我们会关注更多户外活动，而不是展览或售票演出，因此我们希望可以从之前的60：40国外和全马各地的演出项目，调整至60：40的国外和以槟州为主的演出项目。”

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他说，由于艺术节落在7月，为让演出单位有足够的时间筹备节目，因此要赶在3月1日截止接受节目建议书，而大会希望能收到100份建议书。

他说，艺术节期间的每个周末都有小主题和相关活动，大会也希望能促进国内外艺术单位的交流和合作。

“我们希望有70%的活动是免费的，或门票是可负担价格。”

更多详情，可浏览：http://www.georgetownfestival.com。

出席者包括光大区州议员郑来兴、TLM代表柯玟良，以及槟州环球旅游机构副高级经理雅妮。