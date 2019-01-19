代办国际护照仅收250？3柬女工遭诈骗 来历不 明的组织扬言只需支付250 令吉，就能代为办理国际 护照，在甘孟某工厂服务 的3名柬埔寨籍占婆马来裔 （Campa Melayu）女工人疑 遇到诈骗集团。

卡丽雅（右一起）、莎拉及韩莎向李健聪（左一）反映可疑集团提出办理国际护照的收费服务，担心受骗。（图：星洲日报）

（彭亨．甘孟18日讯）来历不 明的组织扬言只需支付250 令吉，就能代为办理国际 护照，在甘孟某工厂服务 的3名柬埔寨籍占婆马来裔 （Campa Melayu）女工人疑 遇到诈骗集团。

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外籍女工卡丽雅（35岁）、 莎拉（40岁）及韩莎（42岁）向 公正党士满慕区州议员李健聪反 映指出，她们是透过在外州生活 的同乡告知，有一家办事处设在 霹雳州的组织，扬言可帮助占婆 马来裔的同乡办理国际护照，费 用只需250令吉。

“对方同时也赠送一件印有 ‘占婆族，来自无国的占婆族跨 国政府（Bangsa Champa kerajaan transnasional dari Champa sebuah bangsa tanpa negara）’字眼的T 恤。”

组织称下月收钱处理

她们表示，这个组织的代表 承诺将于今年2月到来收钱及处 理，因此她们希望在付费前先弄 清楚情况。

自言持柬埔寨护照入境马来 西亚的卡丽雅也透露，她们在3 年前也通过这个组织支付150令 吉，以办理一张“占婆族身份识 别卡”，据说带着这张卡在外活 动，不必担心遇到执法人员的检 举。

“结果，最近我在外逛街 时，旦遇到警察检举，我出示 了一张卡后，就被带去警察局 调查，结果在那儿等候了3个小 时，警方才放了我。不过，对于 这张识别卡到底有没有效，是真 的还是假的，警方也没有给我一 个答案。”

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李健聪： 登记局没授办理权

李健聪指出，他们已经向 国民登记局查询，当局并没有授 权任何单位负责办理“占婆族身 分识别卡”，同时也未能查出有 关组织的背景资料，因此非常可 疑。他因此劝告这些外劳，如果 需要办理国际护照，理应直接到 相关大使馆办理或查询。