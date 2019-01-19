博协新春带欢乐给病人 . 2月17邀大众齐行善 （古晋18日讯）农历新年是团圆及相聚的欢乐时光，然而有句话这么说：每逢佳节倍思亲。对于那些为了治疗必须住院与癌魔对抗的病友，他们却难免感受失落和孤单的心情。

古晋博爱协会去年新春佳节期间，不忘把欢乐带给病人和家属。（档案照片）

（古晋18日讯）农历新年是团圆及相聚的欢乐时光，然而有句话这么说：每逢佳节倍思亲。对于那些为了治疗必须住院与癌魔对抗的病友，他们却难免感受失落和孤单的心情。

广告

关怀癌症病人是古晋博爱协会常年在推动的社会服务，每年佳节期间都会有数次在中央医院放射治疗科大楼（RTU）的大厅准备美食佳肴，邀来义工呈现娱乐节目，只为让住院的癌症病人感受到他们并不孤单，有一群人努力为他们带来欢乐，也让陪伴病人的家属松懈压力。

来临的农历新年，古晋博爱协会将于2月17日（星期日）晚上7时至8时30分，在中央医院放射治疗科大楼的大厅为病患和家属主办新春联欢会。届时，除了设有餐点招待，也备有余兴节目，另赠送红包给病人，聊表心意。

社会关怀服务不能单靠小撮人推动，需要社会大众的共同参与。为此，古晋博爱协会诚邀民众共同参与筹办这次的新春联欢会，无论是赞助食物、呈现余兴节目或是带来精彩的舞狮表演都无任欢迎。有意赞助食物或义务呈现表演的民众或团体即日起可联络古晋博爱协会热线（011-33635991）。

大众的参与不仅是向癌患表达关心，聊表心意的同时，收获最多的往往是自己。当你学习无偿付出，你会发现自己的心变得更柔软，渐渐学会以更宽广的眼界看待人和事。