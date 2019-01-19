三大民族风味这里都有‧多皆一马咖啡店 他们一个卖茶水、一个卖叻沙沙爹、一个卖扁担饭，3人虽没有任何直属关系，却有着剪不断理还乱的情谊。

华益茶餐室的顾客群皆是三大种族，不分你我，只为美食。

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华人茶餐室，卖的却是三大民族的大马风味。

他们一个卖茶水、一个卖叻沙沙爹、一个卖扁担饭，3人虽没有任何直属关系，却有着剪不断理还乱的情谊。

同一屋檐下讨生活逾30年

他们都是接手家族生意的第二代，延续上一代不分你我的情谊，逾30年来在同一屋檐下讨生活。

这里没有不同种族之间的隔阂，只有美食的交流。

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这家位于多皆市镇的华益茶餐室，表面上只是再普通不过的茶餐室，但却因为三大种族的特色，让人倍感亲切，超级本土味。

他们仨分别是华益茶餐室老板曾文兴（60岁）、多皆“Laktay”老板沙比里（53岁），以及扁担饭老板安诺（54岁）。

虽然旧店面受到发展洪流影响被逼搬迁，但他们始终没有分开，从旧址到新址，逾30年来皆和睦共处，顾客也吃得开心。

沙比里（左）和曾文兴皆是土生土长的多皆人，逾30年来在同一屋簷下讨生活。

曾文兴泡得一手好茶水

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泡得一手好茶水的曾文兴，其中薏米水和桔子酸梅水都是店内的镇山之宝。

他在40年前接手父亲的茶水生意后，一直维持着家族生意。

人称“Ah Heng”的他，与沙比里和安诺也算是一起长大的玩伴。而今，他的儿子更向安诺拜师学艺，煮得一手让人垂涎三尺的扁担饭。

多皆独特的味道“Laktay”。

沙比里自创独特的叻沙味道。

沙比里制独家“Laktay”

叻沙吃得多，但叻沙沙爹这毫无干系的组合，竟可是绝配美食。

这独特的味道，只有在多皆镇上吃到。这是当地居民才知道的吃法，并为它冠上特别名字：“Laktay”，即拉沙（Laksa）加沙爹（Satay）的意思。

这是沙比里的独家秘法。他在20年前接受父亲的生意时，都是卖著沙爹和叻沙，有一天他突发奇想后，把这两样大马美食搭配一起，创造出意想不到的美味。

沙比里说：“这就是多皆的味道。”一盘叻沙内，加入5串肉串，再淋上浓郁的沙爹花生酱，这Laktay绝对让你回味无穷。

安诺的印度煎饼，是多皆人必吃的早 餐。

安诺扁担饭印度煎饼必吃早餐

安诺所卖的扁担饭和印度煎饼，是多皆著名的早餐，每天一早店内都会排长龙。

他之前是与兄弟姐妹合作，但现在只有他一人留在多皆，让多皆人有机会吃到这味道。

他的顾客群有三大民族，但大家都不分彼此，且也没因为是华人茶餐室而排斥进入店内，这就会马来西亚的独有特色。