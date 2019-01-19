玻贸消局抽样检查食物标价‧暂无食堂业者违规 玻璃市贸消局突击学校食堂检查食物售价及标价，至今天中午为止进行的抽样检查暂未有业者违规。

玻州贸消局执法员费鲁斯（右）向群益华小食堂业者了解饮食标价表。

（玻璃市‧加央18日讯）玻璃市贸消局突击学校食堂检查食物售价及标价，至今天中午为止进行的抽样检查暂未有业者违规。

广告

该局局长凯鲁阿敏今早在教育局官员陪同，率领执法组及媒体到伊斯兰I小学检查物价后说，玻州有约100所学校，该局近期内先到17所学校抽样检查，即10所中学及7所小学。

没接获投诉他说，食堂饮食价格一般都不高，执法员比对后也证实饮食价格符合标价表、份量和材料，同时至今也没接获学生家长投诉学校食堂随意调涨饮食价格。

凯鲁阿敏声明，学校食堂物价并非贸消局管制范畴，情况就如早前闹得沸沸扬扬的肯德基家乡鸡餐饮价调涨一样，这些都不属于统制品。

“我们关注餐饮业者是否标价、顾客所付的价格是否符合标价等。我们也须以餐饮业者的采购材料成本、环境等附加服务来衡量业者所定的价格。只要调涨的价格不过分，基本上业者不算违法。”