一头熊‧历史文化与建设发展须并肩同行 星洲日报《大柔佛》社区报日前报道麻坡丝丝街3条后巷获得提升、改善及美化的新闻，地方政府这一番推动，相信令大部份麻坡人都欣赏，让简陋的后巷摇身变成市区的世外桃源！

星洲日报《大柔佛》社区报日前报道麻坡丝丝街3条后巷获得提升、改善及美化的新闻，地方政府这一番推动，相信令大部份麻坡人都欣赏，让简陋的后巷摇身变成市区的世外桃源！

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由麻坡市议会推动的这项“城市遗产、清洁与安全”计划，从上述3条后巷的改变来看，其成果令人相当激赏，尤其对积极往旅游业发展的麻坡而言，这一番改变更显得可贵。

众所周知，麻坡是一个拥有逾百年历史的城镇，古味盎然的老建筑及街景正是本地特色，能让外地旅客享有不一样的历史文化旅游体验。

然而，随著时代前进的巨轮正徐徐向前，究竟该如何善待这座古老的城镇，正是地方政府需要认真考量的关键。笔者相信，唯有将“提升发展”及“保护文化遗产”做到平衡，才是对麻坡好的政策。

我们必须了解，所有屹立至今的老建筑，都是经历了漫长的时间洪流冲蚀下才拥有的“文化产物”，并非是依靠“人力”就能制作取代的；属于历史古迹的一砖一瓦、一草一木都应该格外重视，它们一旦遭受到破坏就再也无法重现了。

对于许多外地旅客而言，来到麻坡并非为了看到新颖宏伟的建筑地标，而是要走一趟丰富心灵的文化之旅。旅客能一边品尝道地的古早味美食，一边欣赏著一间间古老建筑构成的街道景色，感受最“原汁原味”的麻坡特色。

麻坡丝丝街数年前已设立了“马哈拉尼上城”夜市（Uptown Maharani），如今附近3条后巷再获得美化，并设有壁画及饮食摊档等，让该区的改变更显完善。

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相信许多麻坡人与笔者一样，皆期待着麻坡的未来能有更多面向的改变发展，在保留古色古香的味道之余，也重新展现不一样的活力色彩。