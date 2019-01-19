墨西哥油管爆炸‧至少20死60伤 墨西哥中部伊达尔戈州（Hidalgo），于当地时间周五（1月18日）下午约6时40分，一条破裂油管爆炸，造成至少20人死亡、60人受伤。

（图：法新社）

（墨西哥19日讯）墨西哥中部伊达尔戈州（Hidalgo），于当地时间周五（1月18日）下午约6时40分，一条破裂油管爆炸，造成至少20人死亡、60人受伤。

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当地传媒引述伊达尔戈州州长报道说，该州特拉韦利尔潘市的一处输油设施被不法分子偷油，随后发生爆炸。据报道，事发时估计有300人尝试从油管偷取泄漏的燃油。墨西哥总统洛佩斯（Lopez Obrador）在Twitter表示关注事件，希望“整个政府”协助现场救援。

近年，墨西哥偷油情况严重，墨西哥政府正采取一系列措施打击。（香港明报）