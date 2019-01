墨西哥油管爆炸‧至少20死60伤

(墨西哥19日讯)墨西哥中部伊达尔戈州(Hidalgo),于当地时间周五(1月18日)下午约6时40分,一条破裂油管爆炸,造成至少20人死亡、60人受伤。

当地传媒引述伊达尔戈州州长报道说,该州特拉韦利尔潘市的一处输油设施被不法分子偷油,随后发生爆炸。据报道,事发时估计有300人尝试从油管偷取泄漏的燃油。墨西哥总统洛佩斯(Lopez Obrador)在Twitter表示关注事件,希望“整个政府”协助现场救援。

近年,墨西哥偷油情况严重,墨西哥政府正采取一系列措施打击。(香港明报)

