墨西哥油管爆炸‧至少20死60伤
2019-01-19 14:42
墨西哥油管爆炸‧至少20死60伤
墨西哥中部伊达尔戈州（Hidalgo），于当地时间周五（1月18日）下午约6时40分，一条破裂油管爆炸，造成至少20人死亡、60人受伤。
（墨西哥19日讯）墨西哥中部伊达尔戈州（Hidalgo），于当地时间周五（1月18日）下午约6时40分，一条破裂油管爆炸，造成至少20人死亡、60人受伤。
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当地传媒引述伊达尔戈州州长报道说，该州特拉韦利尔潘市的一处输油设施被不法分子偷油，随后发生爆炸。据报道，事发时估计有300人尝试从油管偷取泄漏的燃油。墨西哥总统洛佩斯（Lopez Obrador）在Twitter表示关注事件，希望“整个政府”协助现场救援。
近年，墨西哥偷油情况严重，墨西哥政府正采取一系列措施打击。（香港明报）
VIDEO: Pipeline explodes in central Mexico, killing at least 20 people and injuring more than 60 others https://t.co/aae2DWY78o pic.twitter.com/BdTOQM9bZe— BNO News (@BNONews) January 19, 2019
文章来源：星洲日报·2019.01.19
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