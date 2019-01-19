董事会耗资80万全面翻新‧中化宿舍更舒适了 新学年伊始，麻坡中化中学学生宿舍迎来全新面貌，董事会耗资80万令吉全面翻新宿舍，包括在每间寝室及自学室安装空调，以提供学生更舒适的寄宿环境，让宿舍真正成为学生的第二个家！

刘龙耀宿舍大楼于去年年杪全面翻新，为学生提供更舒适的住宿环境。

（柔佛‧麻坡18日讯）新学年伊始，麻坡中化中学学生宿舍迎来全新面貌，董事会耗资80万令吉全面翻新宿舍，包括在每间寝室及自学室安装空调，以提供学生更舒适的寄宿环境，让宿舍真正成为学生的第二个家！

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上述耗资逾250万令吉的两栋楼高5层的刘龙耀宿舍大楼是于1991年兴建，原本预计可容纳500名寄宿生，多年来因面对设备陈旧及破损问题，导致学生住宿率有欠理想。董事会随后于2014年，把其中一栋学生宿舍改成教师套房式宿舍，方便外地老师寄宿。

星洲日报《大柔佛》社区报得知，目前，该学生宿舍共有142名寄宿生，而宿舍大楼全面翻新后，则可容纳192名寄宿生，尚有50个名额待填满。有鉴于此，校方希望随著学生宿舍变得焕然一新，能够让家长安心的把孩子送入学校住宿，以训练孩子们培养规律的生活习惯。

董事会一行人力赞翻新的宿舍大楼，左起傅良亚、总务杜天勇、学生宿舍及食堂组主任林真福、林明才、蒋璁江、财政符肇珍、总舍监姚春雪及执行秘书余仁义。

每晚安排老师到宿舍陪读

值得一提的是，整装后的学生宿舍不但翻新所有水管和铺上崭新美观的地砖，就连厕所、床架、衣柜、书桌、鞋架等都换上新装，让整个空间更有家的感觉。

与此同时，为了加强寄宿生的学习进度，校方也从今年新学年开始，特别安排不同科目的老师在晚上的自修时段到宿舍陪读，指导学生的功课。

蒋璁江展示崭新的衣橱，让整个寝室更有家的感觉。

自学室添上新的桌子，提供宿舍生做功课、自习及温书的舒适空间。

林明才：热心商家鼎力支持

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该校董事长林明才接受星洲日报《大柔佛》社区记者访问时说，学生宿舍大楼是在去年年末的学校假期做了大改装，几乎是全面翻新一遍，目的是为了让学生有更舒适的居住环境和更便捷的生活机能，把宿舍当成自己的第二个家。

他表示，董事会耗资80万令吉大刀阔斧翻新学生宿舍，虽然必须面对经济上的压力，但庆幸获得热心商家的鼎力支持，包括免费供应衣柜、桌椅等家具，减轻了不少负担。

他说，目前，学生宿舍每个月的寄宿费为330令吉，有关费用包含了住宿费200令吉、伙食费90令吉（一顿晚餐），以及洗衣外包费40令吉，希望家长们踊跃把孩子送入学校寄宿，以加强学生独立自主的能力。

蒋璁江：安装空调有助学习

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校长蒋璁江指出，随著学校斥资为每一间寝室和自习室安装了空调，宿舍生往后将可在清凉干爽的空气中舒适学习，相信对学生的学习有莫大帮助。

“在考虑到学生有补习的需要，学校也安排了各科老师到宿舍指导学生功课，学生们也可在楼层的自学室做功课、自习及温书，非常便利。”

他说，学生寝室是四人间，提供的设施包括睡床、衣橱、书桌和鞋架，宿舍内也是有电脑室、钢琴室、小厨房等，而每一层楼都备有崭新的沐浴设备和卫生间，可说应有尽有。

宿舍生可将书籍摆放书架上，保持寝室干净整齐。

宿舍走廊装上鞋架，训练宿舍生培养规律生活习惯。

傅良亚：学习打理日常生活

校园规划及维修组主任傅良亚则强调，改头换面后的学生宿舍虽然谈不上华丽，但校方已竭尽所能提升内部设施和装潢，目的是让家长更放心离家在外的孩子，让他们在安全和设备完善的环境下住宿及学习。

他指出，学生在宿舍里可学习打理自己的日常生活，能够自律及遵守纪律，也学习如何与他人相处，相信对往后升上大学或踏入社会求职，都能受用无穷。

他透露，为了进一步鼓励住宿生培养正面的学习心态，校方未来也计划在宿舍举办企业家分享交流会、开辟园艺或农耕空间等，让学生们发挥所长，以期在舒适、悠闲的居住环境下把宿舍当作自己的家，度过更美好及有意义的校园生活。