全柔德士出租车司机‧2月15前须向PAJ登记 柔的德士司机及出租车司机受促于2月15日前，向柔佛州公共交通机构（PAJ）登记资料，以获得州政府提供的提升专业咨询服务。

（柔佛‧新山18日讯）全柔的德士司机及出租车司机受促于2月15日前，向柔佛州公共交通机构（PAJ）登记资料，以获得州政府提供的提升专业咨询服务。

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柔佛州公共工程、基设及交通委员会主席玛兹兰今日发表文告指出，州政府透过柔州公共交通机构收集德士司机及出租车司机的资料，旨在统计全柔有注册且活跃的德士及出租车司机人数。

他指出，这些资料将有助于州政府监管德士及出租车运作，同时为司机提供提升专业的咨询服务。

他说，当局将会更新及审核由陆路公共交通机构（APAD）发出德士司机执照及司机资料，以统计全柔有注册且活跃的德士司机。他表示，州政府透过柔州公共交通机构发出司机登记表格，德士及出租车司机可到柔州公共交通机构索取表格，或在柔州公共交通机构的网站填写资料，截止日期是2月15日。