周碧珠‧县议员把关 身为州议员，无论在朝在野，我给予意见并不是意在为难州政府，而是希望把事情处理得更好，为民谋福祉。

身为州议员，无论在朝在野，我给予意见并不是意在为难州政府，而是希望把事情处理得更好，为民谋福祉。

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其中一点，就是当地方政府批准任何新的发展，必须顾及下游住户的舒适及安全，避免发生闪电水灾，以及出现污染性质行业。

在一站式批准委员会里面的县议员，也是把关的重要一份子。

地方政府的运作及各位县议员所扮演的角色极为重要，尤其是在一站式批准委员会里，县议员的责任非常重大。

地方政府最关键的两个重要人物，就是市或县议会主席及秘书。

在永平县议会，近乎每一个委员会，县议会主席、秘书和各个政党的党鞭都会在里面，而其他县议员也都会被安排在不同的委员会里面。

这些委员会包括：财政及发展、城市安全、卫生及执照，还有交通、旅游及环境和估价委员会。

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召开会议时，各政府部门的负责官员会出席聆听，县议会各部门主管也会在场解答问题。

县议会会不时根据需要，设立不同的委员会，以处理突发事件。为何有这么多的委员会，问题还是层出不穷？最主要是效率问题。

问题很简单，但是需要有关部门来解决问题。委员会里的县议员，所负起的责任就是监督。县议会如何运用资源？有否浪费及根据程序处理问题？有没有拖延处理任何投诉及滥用拨款？

我们当了政府后，更了解整个政府部门的运作，以及他们面对的问题。钱财无法全面解决问题，这当中有一定的限制。

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县议会主席及秘书只有一定的权力，因此县议员们需要互相配合，以贯彻真正为民服务的目标。

县议会对工程的批准应该要精简，避免繁文缛节及拖延，让商家了解可行或不可行，免得拖延商家的商机。