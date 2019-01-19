刘德全：探讨成立理事会‧日落洞市集将重规划 作为居銮市区仅存的非法早市巴刹，居銮日落洞市集将进行重新规划，当局上周已经召集摊贩收集资料，并探讨成立理事会与政府共商发展计划。

日落洞市集是居銮仅存的非法早市，是叶淘沙一代居民采购的集中地。

（居銮18日讯）作为居銮市区仅存的非法早市巴刹，居銮日落洞市集将进行重新规划，当局上周已经召集摊贩收集资料，并探讨成立理事会与政府共商发展计划。

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日落洞市集是明吉摩河边靠近叶淘沙路的一个非法市集，至今已经有21年的历史，只有极简陋的木造摊子，到了周末则有许多临时小贩在当地进行贩卖。

居銮市议员刘德全受询时透露，他们已经在上周召集摊贩进行讨论，并且收集摊贩的资料，探讨成立摊贩理事会，讨论未来如何规划和发展市集。

他告诉星洲日报《大柔佛》社区报，目前重新规划仅在初步阶段，希望成立理事会后能和摊贩们商讨规划的可行性和方式。

“我们不希望像以往的方式那样，由当局集体处理，而是希望将摊贩的想法和他们所要的生意模式落实到规划中。”

摊位分配或以摆摊历史优先

他也透露，虽然目前已经有一些人士进行登记，但未来在重新规划后，摊位的分配可能将以现有摊贩的摆摊历史为优先。

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刘德全透露，下一轮的对话将会邀请土木工程师和景观设计师出席，聆听摊贩的想法并将这些要求融入在设计中。

其中一名摊贩召集人李佳豪是当地小贩的第二代，他透露，目前理事会的成员尚不齐全，因此希望当地摊贩能加入到团队中，共同规划未来的发展。

他说，当地是非法市集，但摊贩的意愿都是希望进行重新规划和重建，一改目前的简陋局面。

拍摄小贩主题贺岁片

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为了活化日落洞早市，居銮国会议员办公室将在1月20日（星期天）早上在当地举办红包封推介礼，同时也将会在当地拍摄以日落洞市集小贩为主题的贺岁影片。

工作人员从今日开始已经在市集范围张灯结彩，包括用红布、红灯笼等装饰摊位和当地的巨大榕树刘德全透露，当天居銮国会议员黄书琪、居銮市议会主席莫哈末拉菲等人也将莅临现场巡视和入镜。

他说，日落洞市集是一个传统市集，希望可以在影片中表现出当地的一个传统面貌。