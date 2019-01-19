飙车族高速公路“表演”特技·涉案者竟是在籍学生 飙车族在高速公路行驶“表演”特技，不仅低头雷速行驶，还平躺座位玩命，涉案者竟是在籍学生。

警方深夜埋伏，逮捕10名飙车党成员。惊人的是，这10人皆为在籍巫裔学生。

（柔佛．新山19日讯）飙车族在高速公路行驶“表演”特技，不仅低头雷速行驶，还平躺座位玩命，涉案者竟是在籍学生。

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警方昨日深夜埋伏，暗中收集罪证后，展开大逮捕行动，拦截41辆摩哆车，逮捕10名飙车党成员。

惊人的是，这10名飙车党成员皆为在籍巫裔学生。当中，9人未成年，年龄介于14至16岁，另一人为19岁。

这10名少年主要居住在新山甘榜马来由马芝迪，余者来自新山和哥打丁宜一带。

取缔行动是于昨晚11时至今日清晨7时，突击行动的范围主要集中在南北大道6.2公里处（甘拔士收费站）至2.8公里处（新山拿督翁花园）。

警方是在靠近新山拿督翁花园的路段截查上述人士。

在突击行动中，警方是凭着上述少年危险飙车时的穿着，认出他们就是昨晚深夜在高速公路上飙车的青年。

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警方透露，这项取缔行动由武吉阿曼警察总部联合柔州警方，以及南北大道巡逻队展开。

被截查的41名骑士，以及被扣捕的10名少年，他们的尿液检验皆过关，未对毒品呈阳性反应，皆未有案底。

警方援引1987年陆路交通法令42（1）（鲁莽驾驶）条文调查此案。

另一方面，有民众昨夜目睹突击行动后，将视频上传至社交网站，并大赞警方。