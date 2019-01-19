伍思薇·10年挑战 近来几天，网络上掀起一股跟风潮，名为“10年挑战”（#10yearsChallenge）。短短数日，多个社交媒体上便已累积了过百万的帖文，成为迈入2019年来社交媒体最新的热潮。

近来几天，网络上掀起一股跟风潮，名为“10年挑战”（#10yearsChallenge）。短短数日，多个社交媒体上便已累积了过百万的帖文，成为迈入2019年来社交媒体最新的热潮。

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挑战的内容，顾名思义即要求人们在社交媒体上载自己10年前后的对比照，让众人回顾自己10年间的变化，背后意义是要让大家回首过往，当初设下的目标是否都一一完成，若没有就要把握现在，朝着目标继续出发。

据闻，该活动是由美国当地电视台的一位首席气像学家Damon Lane，在脸书上发起。

他将10年前后的照片张贴出来，并解释，左图（10年前）的他不知道未来有什么等着他，但其设立的目标都一一超额完成，而右图（10年后）的他生活比10年前更好，而这只是个开始。

我想，每个人都会在自己的人生道路上设立了大大小小的目标，但忙碌的生活往往会让人忘了自己的目标与梦想，而该活动正好让大家静下心来，回望当年许下的愿望有没有达成。

许多人都借由该活动，回顾自己10年间所发生的大小事情，不管是酸甜苦辣，全都是独一无二的回忆与经历。

我也认为，外表并不代表一切，趁着回顾的时候，好好看看自己的内在，看看自己10年间的心境是否有成长，能否做到自己想做的事情，才是最重要的。

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回顾之旅结束后，若发现当初设下的目标还未完成，就要即时起行，朝着梦想继续出发！