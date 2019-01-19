地契问题棘手 塞车 河污......‧金马仑民生问题多 金马仑高原作为国内外知名的旅游胜地和农产品出产地，人们常常只会看到其表面风光的一面，但在背后则有一箩筐经年累月积累，亟待解决的课题，需要有关当局的重视。

美兰村的交通堵塞问题越来越严重，政府已草拟出几个方案，希望能够给予根治。（图：星洲日报）

金马仑高原作为国内外知名的旅游胜地和农产品出产地，人们常常只会看到其表面风光的一面，但在背后则有一箩筐经年累月积累，亟待解决的课题，需要有关当局的重视。

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这里被当地人俗称“三不管地带”，缺乏当局严厉的监督与制衡，贪污和滥权事件时有所闻，一些人也习惯了以钱解决问题，无论是农地地契、非法开发、非法外劳甚或环境污染等，显示了当局的“疏忽管理”是几乎所有课题的根源。

丹那拉打州议员张玉刚接受星洲日报《大霹雳》社区报访问时，把金马仑的多项问题以“结构性”（土地、外劳、污染、交通、市区规划）与“地方民生”（道路、通讯、停车费）分类。

地契问题无法解决

张玉刚说，土地问题是金马仑居民和农民几十年来都在期盼，可是都无法获得解决的一大课题，包括农耕地临时地契和新村地契等，这也延伸了非法开发的现象。

一般上，一个小园主可透过申请获得2.5英亩的合法农地，但自2008年，一些违法的园主却透过非法开发森林或政府保留地，开拓出约100英亩的非法农地。

“这是州政府、森林局和土地局等单位疏于管制而衍生出来的，后来也演变成发出地契又不是，不发又不是的情况。若不发出地契，园主们会吵，可是若发出地契，将来必定会有人故技重施，非法开发土地后才来争取地契。”

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他表示，在象牙行动后，非法开发的问题几乎绝迹，但去年起再度发生，导致金马仑的土崩热点越来越多，影响了金马仑的旅游生态，受牵连层面甚广。

交通堵塞困扰多年

交通堵塞问题其实也困扰了金马仑居民许多年，每逢周末和假期，美兰村（Kea Farm）出现严重交通堵塞情况，丹那拉打-碧兰璋-美兰村的路段，总会塞得“天荒地老”。

张玉刚说，交通堵塞的问题有多个原因，例如许多无牌小贩在旅游高峰期在路边摆摊和停车位不足等，而工程局在这方面已拟出了包括建高架天桥绕道、在美兰村征地扩展道路，以及丹那拉打市区改成单向道等方案。

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“金马仑地方政府的市区规划也无规范和条理，交通和停车位不给力外，旅游业多数集中在美兰村、碧兰璋和丹那拉打，但商家小贩所售卖的产品太单一化，显示当局只放眼赚取短期利润，无法营造可持续性发展的地方文化，在旅游发展上没有方向。”

滥用走私药污染环境

另一个被正视的金马仑课题则是爱护绿化及环保人士关心的环境污染问题，张玉刚表示，一些农民使用走私农药和化学肥料，超标的化学物质流入河水中，导致环境污染。

他说，尽管卫生局和环境局不断强调金马仑的食水供应没有问题，只过滤成本高昂而已，但查看当地河水的色泽，让人心生疑惑。

水源课题须解决

金马仑区域环境觉醒组织（REACH）主席拉马克利斯南指出，水源课题是金马仑过去20年最需解决的问题，例如一些农民无节制使用的化学农药和肥料、水源处理程序、过滤食水残存的污染物质，都影响了食水的素质，而假期时用户增多，也引发水压不足的忧虑。

他说，非法开发森林最近频发，碧兰璋山已可见森林保留地被非法砍伐了，而雨季开发的事件也没有得到阻止，显示当局缺乏监管。

外劳短缺园主头疼

外劳短缺的问题，无论是象牙行动前后，一直都是金马仑园主们最头疼，也最需要当局协助解决的问题。张玉刚说，目前人力资源部已拟定了短期解决方案，有待宣布，但该部门的长期方案则是减少国内业者依赖外劳，园主们不能期望政府引入越来越多外劳，而是要设法转型来增加农业的产业价值和产量，同时鼓励更多本地人投身农业。

道路状况不理想

在地方民生课题方面，张玉刚说，金马仑的道路状况不理想是众所周知的，无论是大路、新村路还是原住民村的道路，很多时候都因为常下雨或受到河水浸入影响而经常出现溃烂情况，工程局在这方面的品管需要加强。

金马仑的通讯设备，包括电话线收讯不好、大部份地区没有光纤网络覆盖率，满足不了当地3万人口的需求，也是个需要当局去完善和解决的问题。

自去年10月1日起开始实行的365天收取停车费措施，也引来许多居民和游客的不满，不止星期天仍需收费，而且每小时收费60仙，月费80令吉的定价，也是国内最高额之一。

缺路灯危及驾车者

金马仑运输业者黄灵说，冷力往打把路的道路状况需获得改善，由于该道路狭窄，路旁的树木树干需常被清理，否则倒下来会危害到路过车辆。

另外，由于该道路晚上没有路灯，尤其在13英里的山坡转弯处，常因路面黑暗而有车辆冲下山坡，所以当局应该在该处设立反光牌，提示道路使用者。

金马仑的旅游业集中在丹那拉打、碧兰璋和美兰村，所售卖产品被指单一化。（图：星洲日报）