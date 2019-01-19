挥洒汗水锻炼身体‧儿童泰拳提高专注力 聆听指示打出左拳、右拳，挥洒无穷无尽的精力与汗水，小小年纪人儿打出非一般的泰拳。

儿童泰拳班去年11月开办时的3名学员。

聆听指示打出左拳、右拳，挥洒无穷无尽的精力与汗水，小小年纪人儿打出非一般的泰拳。

广告

不同年龄的小朋友学习泰拳，有的专注、有的需要鼓励，但不变的是伴随汗水而来的笑容与笑声，偶尔还能获得教练派发的糖果奖励。昔加末就有一所武馆自去年11月起开办儿童泰拳班，从一开始的3名学员至今有6名学员，逐渐获得家长关注。

武馆负责人姚道信向星洲日报《大柔佛》社区报表示，儿童泰拳班招收的学员必须在4岁或以上，以及能够聆听指示。

姚道信指出，兒童泰拳班招收4岁或以上且能聆聽指示的学员。

向学员强调不能打架

“我们非常重视学员的安全，这是我们的责任。学员需聆听指示，避免孩子因力度控制不好而受伤。另外，我们一定会向学员强调，不能打架。”

他说，6名学员的年龄介于5至12岁，其中一名是女学员，年纪最大的学员进度最佳。

他表示，目前较少儿童泰拳班，学习泰拳的小孩主要跟随成年人学习。因此，武馆开办泰拳班的3年来，他想要开办儿童泰拳班，让小孩能够在一个班上有系统的学习泰拳。

广告

姚道信指出，昔加末没有掀起学习泰拳的热潮，他希望能够从儿童泰拳班开始，加以推广泰拳运动，同时也籍此扭转一般人对泰拳的刻板印象。

“实际上，学习泰拳能够提高专注力和纪律。”

除了儿童泰拳班，该武馆也开始在健身中心教导泰拳，而去年11月开办儿童泰拳班之后，马来泰拳圈子也随之开办儿童班。他说，这是努力之下获得的一个成果。

广告

陈伟枫（左）耐心向学员做讲解。

林颖凡：训练专注力耐心纪律

家长林颖凡表示，让5岁儿子邱昕赋学泰拳，是希望他能强身健体，并远离手机。

“学泰拳也能够训练孩子的专注力、耐心和纪律，同时也让孩子学习聆听其他人的指示。”

她曾经让孩子学习画画，但孩子好动，学了一堂课就不愿意继续。

“参与泰拳班的4天前，我就开始给孩子心理建设，告诉他要来学泰拳。前3天还好好的，但最后一天却突然说不愿意了，犹幸电视正播映《城寨英雄》，我就问他想不想学剧中人物打拳，他也改口说要学了。”

邱昕赋上了一堂课后，表示学泰拳很好玩，下周还要继续。

郑炜荣：起初不大愿意学

就读小学六年级的郑炜荣，自去年11月开始学泰拳。

他说，母亲一开始要让他学泰拳时，他心里并不太愿意，学了之后则觉得很好玩，产生了兴趣。

除了学习泰拳，他也学习跆拳道三四年之久。他希望有一天能够达到教练的水平。

林颖凡认为，学泰拳能提高专注力、 耐心和纪律，并远离手机。

陈伟枫：教导方式须多变

教练陈伟枫表示，小孩专注力较低且好玩，有时练了一下就开始嬉闹，教导方式需有所不同。

“教导的方式要多变，让他们学不一样的事物，同时也要根据不同的学生采用不同的教导方式。”

他说，由于目前有6名学员年龄各异，吸收能力有别，因此偶尔需分开学习。

“在教导他们泰拳时，我希望他们能够把我说的话听进去，也希望他们能够同时学习待人处事的道理。”