何俐萍．GPS重塑形象的挑战 但GPS毕竟不是鸟，它是一个脱下国阵的外衣，披上新袍的政治联盟。

犀鸟，栖息在雨林深处，据说一般寿命约30至40年，最高可达50年。

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犀鸟头上的盔突和大嘴巴让它看起来显得笨重，但科普知识告诉我，不要凭外型误判它们，它们其实非常灵巧。

选择在政治路途重新出发的砂拉越政党联盟（GPS）选择犀鸟作为标志，一来犀鸟是砂拉越其中一种受保护的鸟类，象征砂拉越。

看到犀鸟，就联想到砂拉越广袤且茂密的雨林；此外，很多团体，乃至企业偏好采用犀鸟作为标志设计，是突显本土形象的必要包装。

GPS标志上采黑红颜色设计的犀鸟，似悠悠告诉砂拉越人，GPS就像犀鸟般依然有能力挥翅高飞，表现机灵。

但GPS毕竟不是鸟，它是一个脱下国阵的外衣，披上新袍的政治联盟。拖拉了三个多月，注册证书在手，立马启动宣传机制，也等同是按下备战州选的倒数计时键。

重塑政党包装，还需以行动证明它不是新瓶装旧酒。于是一场跨越省份，从北到最南端的宣传造势活动浩浩荡荡展开，今天（19日）则是活动的最高潮，盛大的推展礼在首府古晋举行。

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在野党中，有不少人调侃它只是换了躯壳的国阵2.0，骨子里还是唯唯诺诺，突然变身为捍卫砂拉越权益的斗士，只不过是大难临头，被迫伪装转性。GPS能不能在3年后保住守了56的政权，确实还是未知数，但从它的突然积极起来，意识到必须更努力加把劲，至少它察觉危机当前，不能坐以待毙。

一直以来，内陆和乡区都是国阵的大票仓。过去，天秤的标志早“深植人心”，如今因应时局的改变必须改头换面，一切都得重新开始。巡回宣传，是造势，更是重新打品牌。在内陆和乡区因为资讯不发达，乡民向来只知道天秤代表政府，现在天秤倒了，蓝白旗帜不再飘扬，原来的国阵领袖处境尴尬，必须重新为人民“洗脑”，就像端上一碗孟婆汤，让他们忘记昔日国阵的种种，只记得今世的GPS。

大队人马用车队行式，本月10日先飞到沙巴亚庇，一路从最北的拉越往中区再到南区走，在砂拉越境内，大队人马不搭飞机，而改以搭巴士，也是有意无意在塑造形象。虽然宣传的对象是基层的领袖和党员，但也是展示给人民看：我们也是接地气的，是亲民的。

另一方面也是配合本土化的步伐，让党员更认识砂拉越，只有用陆路或快艇的方式才有机会深度认识砂拉越，了解乡民的不便与苦。

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宣传行程也带有再教育的意识，要让党员对GPS从尴尬的陌生逐渐变成熟，培养亲切感。

然而，在“砂拉越为先”（SarawakFirst）口号的背后，我们却也看到一些强调照顾砂拉越福祉在事前缺乏周详规划的前提下仓促被宣布，以致种种利好的消息，带给人民是乍喜还忧的矛盾心情。正如数日前刚发放的新生儿1000令吉奖励金，这笔只能在18年后领出作为升学费用的奖励究竟是如何计算在利滚利下，18年后会变成一笔可减经父母经济负担的费用，至今还有很多待解的问号。

政府表示，目前已获5个金融机构提呈计划书，将从中选出最佳的方案。若打从一开始，即详细阐述方案内容，不是可能打动人心，也最能彰显政府的诚意吗？

也在“联邦做不了，砂拉越自己来”的情绪酝酿之下，砂拉越政府准备建设比联邦可负担房屋价格便宜近一半的可负担房屋，鉴定在全砂5个地点落实这项先驱计划。同样，这计划也仅是概念性的宣布，对于2000到2500间首批建设的房屋要如何妥善分配给月收入800至2500令吉的低收入群体、建设地点会不会是在偏远的地区，以及房屋的建筑模式及品质等，都是人民更想要知道的细节。

GPS政府瞄准“砂拉越为先”的发展大方向是正确无误的，但如果颁布的政策是含糊不清，或是抱着“先宣布了再说”的心态，先机未占，反而留下了话柄，那还真是甩脱不了“新瓶装旧酒”的影子。