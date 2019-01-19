轮胎树胶厂日夜运作·民闻臭3年没开门窗 双溪毛糯新村工业区4路居民申诉，该路一间经营轮胎及树胶工厂发出难闻恶臭味及不定时运作，让居民闻臭度日长达3年，深怕影响健康！

沙迪利（前排右三）接获双溪毛糯新村村民的投诉后前往现场巡视，并答应会召见各造，要求工厂厂主尽快搬离及寻求解决双赢方案。（图：星洲日报）

（沙亚南18日讯）双溪毛糯新村工业区4路居民申诉，该路一间经营轮胎及树胶工厂发出难闻恶臭味及不定时运作，让居民闻臭度日长达3年，深怕影响健康！

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居民今日在公正党哥打白沙罗区州议员沙迪利及沙亚南市政厅执照组副主任查瓦威前往该工厂巡视，并申诉他们过去3年内不敢打开门窗及利用塑料片密封窗口，以减少臭恶味飘入屋内，惟仍无法阻止该情况。

“年长者及小孩也常因为该厂发出的臭恶味出现头晕、咳嗽及难以呼吸的现象，尤其是工厂开工的时候，情况最为严重。”

衣服轿车沾染不明黑色粒状

他们说，该工厂不定时运作，无论早上、下午或晚上都有运作，每当该工厂运作时，就会发出更浓烈的臭恶味。

“另外，我们晒在门外的衣服及停泊在院子的汽车都会沾染到很多来源不明的黑色粒状，会导致皮肤发痒。”

他们说，该处的流浪猫也因为该厂排出大量灰尘而染黑，原为白色的猫只的毛发“变黑了”。

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黄昌庆：厂商拒绝面谈

居民黄昌庆表示，由于他们居住在该厂隔壁，实在无法忍受该情况，因此他们自2017年2月开始向不同部门及单位作出投诉，如雪州政府、雪州环境局或沙亚南市政厅，但都无法解决该问题。

“我们针对该问题尝试要与厂商谈，惟厂商拒绝和我们见面，只告知他们即将搬迁，惟拖至今日仍在营业。”

他说，目前该工厂已将大型机器搬走，惟剩下的其他机器仍照常运作。

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“我们曾向公正党梳邦国会议员西华拉沙作出投诉，他较后也曾到此巡视，并要求厂家关闭3天，惟后来厂家恢复运作后，情况更为严重。”

双溪毛糯新村村民表示，该工厂早前置放一堆堆不知名物体在厂外，让他们深感不安。（图：星洲日报）

沙迪利：已联系厂主商方案

沙迪利表示，该工厂发出臭恶味问题困扰了居民3年，他将会协助居民尽快解决问题，要求厂家尽快搬迁，还居民一个安宁的家。

“厂家原本计划要搬迁至武吉柏仑东，但我要知道确实的搬迁日期，否则我将要求国能公司及沙亚南市政厅插手处理这件事。”

他说，厂主已跟他联系，他会安排各方坐下来商讨，寻求一个双赢的解决方案。

“我要求厂主尽早搬迁，不要等到农历新年后才搬迁。”

查瓦威：提醒厂家勿在夜晚运作

另外，查瓦威表示，由于该土地是属于工业地，该厂是持有营运执照的厂家，执照注明该厂是生产塑料品，但该厂目前因发出臭恶味遭居民投诉，因此市政厅必须着手处理该事。

“我们已提醒厂家不要在夜晚运作，正常的运作时间为早上8时至下午6时，厂家不能逾时运作。”

无论如何，他说，该厂主有向市政厅申请延长执照，以处理搬迁事宜；他说，雪州环境局负责管理臭恶味，而市政厅只能要求厂家清理场地，确保环境卫生。

臭味飘入屋气喘发作

张燕婝（54岁，居民）

“我居住在双溪毛糯新村逾30年，该工厂约在3年前开始运作，并发出难闻的臭恶味，即使我们利用塑料片将窗口封死，但也难阻臭恶味飘入屋内。

该工厂不定时运作，每当运作时，都会传出浓烈的烧塑料味。由于我和外孙较常在家，我们很容易就咳嗽，加上我患有气喘，去年也因此导致气喘发作，二度到医院吸氧气后才感觉舒服。”