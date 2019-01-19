宜康省“走，去购物”·300人守秩序开心购物 日前的“争先恐后”场面历历在目，受惠者这回终于守秩序，不必再挤破头购物。

受惠的民众有秩序在排队。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生18日讯）日前的“争先恐后”场面历历在目，受惠者这回终于守秩序，不必再挤破头购物。

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巴生新城州选区服务中心日前（周二，15日）在巴生百里广场底楼的宜康省超市循例举行“走，去购物”活动时，由于怕输（KIASU）心态，为了抢先机，近千人争先恐后挤爆柜台，引发场面混乱，直到主人家巴生新城区州议员拿督邓章钦和工作人员提出警告、组成人墙及阻开人群，费劲力气才逐渐控制场面。

为了避免前天混乱的事件再重演，汲取经验的巴生新城州选区服务中心工作人员于今日在巴生卫星市宜康省举行的另一场“走，去购物”活动时做足准备，甚至提前到现场派发购物牌。

据了解，受惠的银发族早在上午7时就等候领取购物牌，而工作人员在上午8时抵达现场后，就迅速按名单派发“购物牌”。

胶带贴地板隔开人群

工作人员为了避免人群挤压在柜台前，巧妙利用胶带贴在地板，隔开人群与柜台，不必再组成人墙。

受惠的银发族领取“购物牌”后，也很有秩序的排队在门口等候进入超市购物，所以今日未出现任何挤压事件或争先恐后的场面。

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邓章钦：民众守秩序活动顺利

巴生新城区州议员拿督邓章钦事后赞扬民众守秩序，并没有争先恐后，反而让活动更快顺利进行。

他披露，经过前天媒体的报道后，相信“教育”到民众，所以今日领取购物牌或排队等候购物时，都充份给予配合及守秩序。

他说，在人群多的地方，民众本来就要学会有耐心及守秩序，必须顾及到大队的速度，而不是讲求个人舒适。

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“尽管前天是900份，今日只有300份，但人数多寡并不是问题，最重要是守秩序，就以今天为例，按常理也需要一些时间处理，但受惠者非常守秩序，很快就顺利完成购物。”

有别于日前挤爆柜台的场面，星期五出席的民众都很遵守工作人员指示。（图：星洲日报）

乐龄亲善基金或调低

也是雪州行政议员的邓章钦表示，州政府过去推行许多福利政策，却发现有部份人疑看准漏洞便利，领取多项福利计划，反造就一些人无法受惠。他说，州政府为免资源分配不均匀，已指示雪州经济策划单位（UPEN）成立专门小组研究及整理所有州政府的福利计划，包括过年过节的“走，去购物”活动、雪州健康关怀卡（医药卡）、雪州精明母亲关怀计划、雪州乐龄亲善基金等。

调整政策让更多人受惠

“就以乐龄亲善基金为例，州政府所的发放帛金是2500令吉，但受惠人过世后其实就无法受益，所以州政府考虑调低帛金发放，将拨款用在其他的老人福利。”

邓章钦表示，特别小组除了会依据州政府财政状况提出调整福利政策报告，也将会审核及过滤所有受惠者的身份，避免资源只受惠部份人士。

他说，雪州大臣阿米鲁丁于去年在财政预算案中已宣布，州政府将重新调整福利政策，所以今年一定会完成这项工作。

他披露，州政府要充份利用资源让更多人受惠，而不是只有部份人士受惠，这样反而更浪费资源。

“州政府不希望这些福利集中在一个人身上，例如每个月拿了200令吉津贴的妇女，就不应该再拿100令吉购物券。”

今日陪同出席活动者包括巴生市议员黄智荣和严玉梅。

邓章钦（中）与服务中心工作人员及受惠者合影。（图：星洲日报）