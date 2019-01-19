许俊杰．是招租条件，与歧视无关 这样的招租通告，是没有问题的，跟歧视扯不上任何关系，毕竟我们是业主，任何招租都需承担其潜在的风险。我们担心租给不法分子用来做坏事，因此我们要过滤租客背景；我们不要租给不准时交租、拖欠水电费、还要破坏房子结构的烂咖，毕竟那是我们辛苦赚钱的房产，遇到这样的烂咖真的很倒霉。

和大多数业主一样，在撰写招租通告时，我们会大致列下房产的优点、家具备是否齐备、是否提供宽频网络、可不可以煮食，极可能让潜在租客觉得我们是一位很棒的业主，然后再列下租金、水电费抵押金、联络方式与入住日期等资料，让他们有充份的选择，决定是否来看看环境再做决定。

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等等，我们的招租通告还没有写完。跟所有的“参赛细则、抽奖条件”一样，我们会在通告最下面，用小字体写下一些条件：“只限女性”、“只限非烟民”、“只限x教徒”、“只限上班族”，这些条件都可以谅解，或许那就是一间单身女性的公寓，突然出现一位男性房客，确实会造成不便的，其它条件如不抽烟、只限上班族或只限租给特定宗教人士，也同样可以了解，毕竟日后大家要一起生活，有共同的生活作息习惯，也无伤大雅，与歧视无关。

也许我们还会列下比较特殊的条件，如“爱狗人士优先”、“瑜珈爱好者优先”、“素食者优先”、甚至会要求“网红”、“摇滚乐爱好者”等看过来。与志同道合的人住在一起，真的会“当我们同在一起，其快乐无比”？这个我不知道，因为我乐于独居。

这样的招租通告，是没有问题的，跟歧视扯不上任何关系，毕竟我们是业主，任何招租都需承担其潜在的风险。我们担心租给不法分子用来做坏事，因此我们要过滤租客背景；我们不要租给不准时交租、拖欠水电费、还要破坏房子结构的烂咖，毕竟那是我们辛苦赚钱的房产，遇到这样的烂咖真的很倒霉。

若我们是二房东，我们也要租给志同道合者，因此会注明“无不良嗜好”、“某某宗教信徒为佳”、“不可与伴侣同住”等条件，这些都是合理的要求，和歧视无关，毕竟日后要与租客同住一个屋檐下，若遇上不照顾个人卫生者、爱乱丢垃圾者、用过厨房不收拾者、脏衣服或堆积成山，或洗了放在洗衣机里任由风干也不收拾者、或私生活靡烂者，到时你就真的体会到“请神容易送神难”这句俚语的意思了。

因此，为了自己的产业安全，为了自己的舒适生活，我们都会在招租时罗列种种条件，当我们注明“只限华裔”、“只限华裔家庭”等条件，强调我们只愿意租给特定种族的租客时，这是种族歧视吗？如果是，以上我所罗列的条件，都足以构成“宗教歧视”、“卫生歧视”、“爱好歧视”甚至“私生活歧视”了，哪来的这么多歧视啊？谁又活该得去忍受坏租客的种种恶行？

真的，业主或二房东在招租时罗列条件、筛选租客、要求合理抵押金等，都是为了自保，及保障日后生活和谐而设下的条件，与歧视攀不上任何关系。在一则媒体引述民调机构的报道，有46%受访的印度人坦承在租屋时遭受歧视的贴文下，网民纷纷分享他们在租给印度人、黑人、各种坏租客的糟糕经验，都是真人真事，句句血泪。

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他们踊跃分享印裔租客的各种恶行，拖欠租金是家常便饭，更恶质的是偷电结果连累屋主被罚款、煮食不当结果引发小火灾、彻夜开派对，音乐开得震天价响吵闹邻里，还要把车子直接停在邻居家门前、在逼迁时拿洋灰塞满马桶、将所有灯管与吊扇都拆走、破坏甚至偷走业主提供的家具拿粪便涂墙、留下一屋子的垃圾、恶行罄竹难书。

“不是歧视，这个叫着不要自找麻烦，领教过才知道痛”、“这不是歧视！只有出租过房子给印度人的才体会什么是生不如死！”、“不给租金算了，最后的最后我还要给两千块求他走”、“我甘愿放空生草积灰尘也不要租给他们”……太多太多留言，句句都是曾把房子租给他们，或与他们为邻的业主声泪俱下的指控，都是业主亲自领教过的人生经验，你还有脸说自己被歧视？

业主在出租产业时拥有绝对的决定权，包括要将产业出租给什么种族的租客，这是业主的选择权，没有所谓的歧视，更不是种族主义，而是太多太多血淋淋的先例，让业主害怕，避之则吉，因为我们将承担那“高尚的反歧视言论”所制造的代价，包括房产贬值、需花大笔钱去装修清理等。

只是，坏租客并不来自单一族群，我们也曾遇过欠租不还的、无端搬走又拆光电灯偷走冷气机热水器的、毁约又没有事先通知的、各种让人苦恼的各种族租客。

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这样坏租客的恶行，与种族无关，与歧视无关，却都会让人记住一辈子，永远把他们同族类租客都拒于门外。

因为这些坏租客的恶行，终将在网络世界里流传开来，因此这样的招租条件放诸四海皆准。

不信？你去看看新加坡、曼谷、雅加达、上海、东京乃至西方国家的仲介公司或招租网站，你就信了。