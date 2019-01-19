出席税务欺诈案庭审‧C罗下周回马德里 祖云球星C罗将于下周二回到他生活了9年的马德里，出席税务欺诈案的庭审。除了已经缴纳的税款以及税款罚款外，西班牙检方还将要求葡萄牙队长追缴罚款利息。

（图：法新社）

（都灵19日综合电）祖云球星C罗将于下周二回到他生活了9年的马德里，出席税务欺诈案的庭审。除了已经缴纳的税款以及税款罚款外，西班牙检方还将要求葡萄牙队长追缴罚款利息。

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此前，西班牙法律部门起诉C罗涉嫌税务欺诈，西班牙检方要求法庭判处C罗23个月的监禁和罚款，但C罗不太可能在监狱里服刑，因为根据西班牙法律，初犯且监禁时间在2年以下的人只需判处缓刑并缴纳罚款。

去年夏天，C罗与西班牙税务局达成一项价值1880万欧元的和解协议，所以C罗认罪并交了罚款就可免除牢狱之灾，C罗于去年已经补缴这笔税金。

C罗接连遇官非

据ESPN从西班牙检察官办公室获得的最新消息，检方希望C罗缴纳570万罚款（已支付）的利息，数额大约是100万欧元，这次庭审的目的就是确认罚款的利息。

这次在西班牙的庭审将是C罗近1年来涉及的第2个法律案件，此前其美国性侵案尚未有定案。