避免供应不足先囤货·鱼虾价格稍涨5至10% 华人农历新年距今不到3个星期，目前市场上大部份的鱼量供应充足，所以价格也稍涨了大约5至10%，部份消费人也趁早购买鱼虾来囤存在冰箱内，避免新年前夕因货源供应不足而“贵来贵买”。

灵市十七区巴刹的多个鱼档，仍有大量鱼虾摆卖，市场供应量充足，至于是否足以应付新年需求，则必须胥视届时的供应量情况而定。（图：星洲日报）

（吉隆坡、八打灵再也18日讯）华人农历新年距今不到3个星期，目前市场上大部份的鱼量供应充足，所以价格也稍涨了大约5至10%，部份消费人也趁早购买鱼虾来囤存在冰箱内，避免新年前夕因货源供应不足而“贵来贵买”。

广告

《大都会》社区报记者分别走访半山芭综合商业广场（ICC Pudu）与灵市十七区巴刹向市场“探温”，小贩告知鱼虾已于去年12月的冬至后涨价，不少客户也在该月份起预购鱼虾，以作为准备除夕团圆饭用途。

水潮缘故捕获量大减

部份小贩说，目前是购买鱼虾的最佳时机，因为1月杪预计因水潮的缘故，虾的捕获量会大量减少，因此新年会有另一波的涨价。

行情欠佳不敢贸然起价

他们说，鉴于目前行情欠佳，为免流失客户，他们不敢贸贸然起价，只能将价格维持在一定的价位。

据记者了解，一些常成为华裔桌上佳肴及从印尼进口与本地斗底鲳，也从去年12月起涨价50%，目前每公斤介于80至100令吉。

广告

目前的明虾供应量充足，消费者应把握目前的购买时机，避免月杪潮水缘故，造成虾获供不应求而面对另一轮涨价潮。（图：星洲日报）

谢添僖：无法断定鱼获是否足够

大马渔业总会总会长谢添僖指出，渔夫出海捕鱼是取决于是否有大风浪和潮汐，因此目前还无法断定新年期间的鱼获是否足够应付市场需求。

他说，市场经济欠佳，或多或少也会影响到消费者的购买力，所以目前仍言之过早。

他指出，最近政府频频取缔外劳，导致一些渔民不敢出海捕鱼，因此这或许会影响到鱼获在市场的供应量。

广告

购鱼虾送礼最佳时机

谢添僖说，一些消费者会购买鱼虾来送礼，因为它显得比较大方得体，尤其在目前这个时候提前购买。

“消费者的心态是必须囤货，避免新年期间因渔夫出海而买不到鱼，但我记得去年接近除夕时，市场的鱼虾价格反而比平时来得便宜。”

据他了解，渔民将从农历廿八开始，不再出海捕鱼，直至年初五才开工。

每箱700克的大虾售55令吉，大约有17至19只。（图：星洲日报）

暂没顾客预订明虾

冯亚苏（70岁，鱼贩）

“每公斤中型的虾是28令吉，平时则是卖每公斤24至25令吉，这些虾主要是作为炒菜。至于明虾是每公斤70余令吉，暂时还没有客户预订来作为新年囤货用途，生意还是欠佳。

在众多鱼只当中，华人喜欢在新年期间购买的白鲳和斗底鲳，价格比较昂贵，还有大只的马尤鱼和顺风鱼，每公斤已涨至120令吉。”