雪总警长：防骚乱事件重演·大宝森节全力维持治安 雪州总警长拿督马兹兰指出，警方将会在来临的大宝森节出动足够的警力维持雪州境内的安全及秩序，以免早前首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件重演。

哈珍德柯（左）在马兹兰（中）见证下，移交职权给达米兹。（图：星洲日报）

（沙亚南18日讯）雪州总警长拿督马兹兰指出，警方将会在来临的大宝森节出动足够的警力维持雪州境内的安全及秩序，以免早前首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件重演。

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他今早出席雪州商业罪案调查组主任哈珍德柯助理总监移交职权予雪州商业罪案调查组副主任达米兹警监的移交职权仪式后，被记者询及警方是否会在大宝森节时，加派警力驻守斯里马哈马廉曼兴都庙时，这么指出。

雪去年商业罪案上升

此外，哈珍德柯在致词时指出，雪州去年接获的商业罪案投报有4万零811宗，占全国总数26.5%，与前年同比也已上升了1万5209宗。

“这些骗案包括澳门骗局、不存在的借贷、爱情包裹骗局以及网购骗局，总损失额为8664万8264令吉，当中927宗电话诈骗就已达5039万4490令吉，为所有骗案中涉及金额及宗数最高的案件，第二则是爱情包裹骗局，有331宗，涉及2129万1902令吉。

网购骗局有710宗

她补充，网购骗局有710宗，涉及729万1254令吉损失额。

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其他出席者包括梳邦再也警区主任阿兹林助理总监、沙登警区主任依斯玛迪助理总监、沙亚南警区主任巴沙哈鲁丁助理总监等。