黑风洞七彩阶梯重新示人·大宝森节或迎来超过160万人 黑风洞兴都庙委员会信托人拿督AT古马拉拉惹估计，重新以七彩阶梯面貌示人的黑风洞，将在周一（21日）的大宝森节庆典上，迎来超过160万名信徒与游客。

（八打灵再也19日讯）黑风洞兴都庙委员会信托人拿督AT古马拉拉惹估计，重新以七彩阶梯面貌示人的黑风洞，将在周一（21日）的大宝森节庆典上，迎来超过160万名信徒与游客。

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根据马新社报道，古马拉拉惹说，黑风洞的阶梯自去年8月31日完成七彩的油漆后，每日的参观者人数皆呈现翻倍成长的趋势。

“这显示彩绘这272个阶梯的决定是正确，且受到公众正面反馈的。这个翻新工程如今成为人们前来拍摄的热潮，尤其是今年的大宝森节，估计会有更多人前来参与。”

他说，在此之前，黑风洞的阶梯只是红白两色，而该会决定将阶梯油上七彩颜色，即红、橙、黄、绿、蓝、靛及白色，以让黑风洞呈现与以往不同的面貌及更加欢乐的气氛。

“我们没有特别计划和拨款来进行阶梯油漆工作。管理员只是使用早前用剩的材料以避免浪费，然后由数名志工在两天内完成。”

古马拉拉惹也是2019大宝森节庆典的安全与医护主任。他说，马来西亚的大宝森节庆典非常独特，是个大规模庆祝的宗教仪式，也成为了吸引全球游客眼球的节日。

“在其他地方，如印度，他们的大宝森节只是单纯地举办宗教仪式，但是在黑风洞，这个宗教场所已经成为了我国的独特标志与旅游热点。

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“黑风洞的设施也是独特的，包括这14亩的范围、4道进入洞穴神庙的七彩阶梯，还有世界最高，即42.7米的穆卢甘金身像。”

古马拉拉惹说，该会已为今年的大宝森节做好万全准备，并且从3个月前就着手安排安全与物流事宜，以确保庆典能顺利、和谐且不失热闹地进行。

他说，今年的大宝森节落在周一，各类活动将在周五陆续展开，届时会有来自14个政府单位，超过1500名义工站岗，包括提供医药与紧急支援。

“我们估计黑风洞在这长达4天的时间内会挤满人潮。义工将分布在各个游行与祭拜的地点，包括在洞穴及双溪巴都河边。”

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他也呼吁公众在大宝森节期间擅用公共交通工具前往黑风洞，并且要特别留意小孩与老人的安全。