集合不同源流学生交流·青少年音乐营3月27日引爆 “2019年青少年音乐营”将于3月27至30日（周三至周六），在波德申卫理公会度假村举办，并由来自台湾的4位杰出音乐导师亲自给予学员指导。欢迎热爱大合唱与管乐吹奏的青少年报名参与。

由许双亮指挥的管乐演奏。（图：星洲日报）

（八打灵再也18日讯）“2019年青少年音乐营”将于3月27至30日（周三至周六），在波德申卫理公会度假村举办，并由来自台湾的4位杰出音乐导师亲自给予学员指导。欢迎热爱大合唱与管乐吹奏的青少年报名参与。

广告

该马来西亚最大型的青少年音乐营由活动策划公司The Storyz、Tarrega Music Resources音乐学院，以及马来西亚台湾教育文化协会联合主办，爱韵合唱团协办，星洲日报为媒体伙伴。

音乐营旨在集合不同源流的学生一起相处学习与交流，希望学员能将这短暂的学校假期里学习到的音乐技巧和管理方式，应用在各自的领域和学校社团上。

依程度分小组教学

学员报名时可在“管乐吹奏组”或“大合唱组”间自由做选择，营内导师会依程度分小组进行教学。4天3夜的教学项目涵盖了乐理学习、音乐行政管理、音乐升学座谈会等，最后还有结业表演，让学员向家人朋友展示学习成果。

来自台湾的4位大师级杰出音乐导师，有台湾真理大学音乐应用学系主任兼知名的指挥、演奏、作曲和编曲家许双亮；真理大学音乐应用学系专任助理教授林昭成；真理大学音乐应用学系兼任教师兼台北风尚长笛家族室内乐团团长潘宗贤；真理大学音乐应用学系合唱团指挥兼台北室内合唱团团务经理高端禾。值得一提的是高端禾是大马人，他于新山宽柔中学毕业后，远赴台湾留学念音乐系。

此营将以中文为主，英文为辅，并以生动有趣的教学方式进行。学员报名若选择“管乐吹奏组”须具备乐器和基础，而“大合唱组”则无需经验。

广告

个人名义报名费为每人450令吉，团体报名（3人以上）每人380令吉。合唱组名额限200人参与；管乐组名额限100人。

活动报名截止日期是3月1日，有兴趣报名者可洽卢永强老师（012-5631935）或陈惠群老师（019-2166737）询问详情。