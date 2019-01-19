黄丹芳‧请给予包容 虽然电影探讨的是熊谷守一是如何把在世俗眼里狭小的庭院，当作自己的小宇宙，待在庭院里散步，与院子里的小动物展开奇妙的冒险，传达一种“圣”与“俗”之间的冲突，可是，熊谷守一在一次有工人把儿子的涂鸦交给他看时的反应，却才是最让人感动的。

电影《仙人画家熊谷守一》是一部改编自日本国宝级画家熊谷守一30年不踏出家门，每天坚守在自家花园的传奇故事。

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虽然电影探讨的是熊谷守一是如何把在世俗眼里狭小的庭院，当作自己的小宇宙，待在庭院里散步，与院子里的小动物展开奇妙的冒险，传达一种“圣”与“俗”之间的冲突，可是，熊谷守一在一次有工人把儿子的涂鸦交给他看时的反应，却才是最让人感动的。

当他看了工人儿子的涂鸦后说：“画得丑也是画。画得不好才好，画得好有极限，画得不好不会有极限。”而这句“画得丑也是画”看似简单，但其实却深具崇高的涵意，里头包含了许多的包容，而我们目前所需要的，正是这样的一个包容世界。

可不是吗？在世俗的眼光里，只有把物体画得端正，颜色与画面跟现实的景物搭配且相似度高，那才是美。可是，美与丑却是一种相当主观的事情，如果你可以去包容别人的主观想法，接受别人与自己不一样的思维，那么你的心便变宽大了。

然而，人们就是习惯用自己的角度去看问题，少了包容，往往让场面变得很僵。下一回，如果你在举办活动时邀请政治人物出席，而第二天却发现政治人物的谈话占了大部份的版面，请不要投诉记者误导，因为记者有衡量新闻价值的一把尺；下一回，当你想要批评记者原来不知道纯美术里有表演艺术这件事情时，你大可有耐心给予解释，因为记者正努力让艺术在城里发光发热；下一回，当你想要在讲座上奚落媒体时，不妨从正面的角度把问题带出来，因为媒体其实并没有你想象的那么不堪。

包容，并不是卑微，而是真心诚意的释放出善意。善意的意见，远比自视过高的批评更具宽度。