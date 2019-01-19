隆美达花园贩商公会即起·新春嘉年华筹尊孔独中基金 吉隆坡美达花园贩商公会于即日起至2月4日下午6时至午夜12时举办“2019年美达花园新春嘉年华”。

“2019年美达花园新春嘉年华”欢迎众人前往响应。右起为叶锦星、邓伟德、詹道进、陈育天、黄志平、陈国伟、詹美云、蔡永妹、包典蕊、詹尊壮和廖晓慧。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）吉隆坡美达花园贩商公会于即日起至2月4日下午6时至午夜12时举办“2019年美达花园新春嘉年华”。

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这是该会第一次举办这项活动，同时也借此协助尊孔独立中学筹募建设大楼基金、扶助弱势人士和带欢乐给孤儿和老人，欢迎众人前往响应。

约60摊位部份供弱势群摆卖

吉隆坡美达花园贩商公会总务兼秘书詹美云指出，该新春嘉年华有约60个摊位，其中40%是供单亲妈妈和残障人士摆摊谋生，希望借助此平台让他们出售物品来赚取费用。

每日邀35孤儿参与

她说，嘉年华举办期间的每一天，会邀请35名孤儿参与，每名孤儿可领取10令吉的固本，购买自己想要的东西和食物，为他们送上温暖。

“我们也会协助尊孔独立中学筹款，以协助学校售卖对联；至于小贩主要都是在售卖年货和各自的产品，我们也同一时间在嘉年华的地点设置牌楼。”

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她今早召开记者会时，这么指出；出席者有吉隆坡美达花园贩商公会的主席包典达、财政黄志平、副总务陈育天、詹道进、副财政包典蕊、理事詹尊壮、蔡永妹、叶锦星、华声唱片歌手廖晓慧等。

燕美路政府地违建办公楼

陈国伟：下周投报反贪局

蕉赖区国会议员陈国伟指出，针对隆市美丹燕美路政府土地违建6层办公楼事宜，联邦直辖区部长的代表将会在收集完资料后在下周向反贪局投报。

他指出，主办单位除了推广公益慈善，也协助尊孔读者筹募建校基金，并赞扬吉隆坡美达花园贩商公会热心响应和表现出爱华教的情怀和精神，因此呼吁当地居民踊跃参与。

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