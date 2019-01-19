中国前副部长涉收4千万贿款‧传搞钱色交易有148情妇 北京市高级人民法院表示，中国财政部前副部长张少春涉嫌收受6698万多人民币（4063万令吉）贿款。有人爆料，张少春搞“钱色交易”，光情妇就有148人，但是消息未获官方确认。

（图：互联网）

（中国‧北京19日讯）北京市高级人民法院表示，中国财政部前副部长张少春涉嫌收受6698万多人民币（4063万令吉）贿款。有人爆料，张少春搞“钱色交易”，光情妇就有148人，但是消息未获官方确认。

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北京市第15届人大日前举行第2次会议，北京市高级人民法院代理院长寇昉谈及，北京法院去年审理了4宗前省部级官员重大职务犯罪案。随后，北京市高级人民法院官微公开披露，这4宗案件的详情，其中包括财政部前副部长张少春受贿案。

去年12月14日，北京市第二中级人民法院一审公开开庭审理张少春受贿一案。公诉机关指控，张少春在1995至2018年间，利用担任财政部办公厅副主任、部长助理、党组副书记、副部长职务上的便利，为相关单位和个人在企业经营、职务调整、子女入学的事项上提供帮助，非法收受合共6698万多元的财物。

去年5月7日，中纪委官网通报张少春落马的消息传开后，随后又遭双开（开除党籍及公职）。官方通报表示，张少春违反政治纪律、生活堕落、“搞钱色交易”。