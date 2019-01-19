循人中学挥春比赛·全校师生洒墨香 循人中学全校逾3000名学生、200名老师，一同挥毫迎接新春。

循人中学恭祝大家新年快乐。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）循人中学全校逾3000名学生、200名老师，一同挥毫迎接新春。

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该校举办的这项全校挥春比赛，动员全校师生在校园各个角落进行这项文化活动。

除了书写春联和斗方外，当天该校也进行吹梅、制作纸灯笼、制作新年横幅活动，宣扬中华文化。

该校副校长刘伟民说，今日的挥春及各项比赛，2019年春节系列活动之一，该校从开学就开始筹备这一系列活动，迎接新春佳节的到来。有关系列活动包括在31日举行庙会，也是这活动最盛大的一场。

非华裔老师也参与挥春，感受中华文化的魅力。（图：星洲日报）

非华裔老师也参与

他指出，挥春比赛也是该校多年来的传统活动，每一年农历新年前夕，都会举办挥春比赛，让全校师生一同参与。

他说，该校拥有约40名非华裔老师，也有参与挥春活动，一同感受中华文化。

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他指出，挥春比赛在该校已连续20多年都在举办，而每一年也会增设一些文化活动，今年也增加让学生设计狮头比赛，这会在31日当天进行。

他说，该校春节系列活动也交给学生们成立工委会，让学生透过此学习如何统筹活动。