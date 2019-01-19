时装周零修图照流出·吴亦凡颜值崩了？ 吴亦凡日前赴法国出席巴黎时装周，致敬麦可积逊（Michael Jackson），形象帅翻。不过，近日网上却疯传吴亦凡在出席活动前的零修图照片，可见吴亦凡皮肤黝黑，遭酸“无修精修也差太多了吧！”

（中国．北京19日综合电）吴亦凡日前赴法国出席巴黎时装周，致敬麦可积逊（Michael Jackson），形象帅翻。不过，近日网上却疯传吴亦凡在出席活动前的零修图照片，可见吴亦凡皮肤黝黑，遭酸“无修精修也差太多了吧！”

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17日，吴亦凡出席巴黎时装周，当天他身穿白色衬衫，搭配黑色马甲和镶钻的白色手套，致敬麦可积逊，个性十足。不过，翌日，有网民在网上曝光一组吴亦凡在路人视角下的照片，照片中吴亦凡皮肤黝黑，尖脸变的圆润，从侧面看似乎能见到双下巴，身材明显发福。这组无修图曝光后，网民拿出吴亦凡在微博分享的活动照做对比，迅速引起网民热议，有人认为“吴亦凡的颜值还是能打的”，也有人认为“饭修的能力就是强，这无修精修也差太多了吧！”