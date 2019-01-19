澳网‧各自轻骑过关‧小威16强硬碰哈勒普 小威在没有遭遇挑战下，以6比2、6比1轻取比自己小19岁的雅斯特雷姆斯卡，她拿到20个制胜分，其中包括8个ACE球（发球直接得分），一发得分率高达85%。

小威（左）在32强以6比2、6比1横扫乌克兰00后新星雅斯特雷姆斯卡，她在赛后特意上前鼓励毫无还手之力的后辈，并给了对方一个贴心的拥抱。（图：法新社）

（墨尔本19日综合电）2019年的澳网公开赛在周六继续女单32强（第3轮）的争夺，美国23届大满贯冠军“小威”塞莉娜．威廉斯横扫乌克兰00后新星雅斯特雷姆斯卡，16强约战世界第1的罗马尼亚名将哈勒普，令人相当期待。

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小威在没有遭遇挑战下，以6比2、6比1轻取比自己小19岁的雅斯特雷姆斯卡，她拿到20个制胜分，其中包括8个ACE球（发球直接得分），一发得分率高达85%。

哈勒普：准备好面对小威

不过，正追逐生涯第8座澳网冠军的小威，却提前遇上劲敌哈勒普，后者状态大勇以6比2、6比3淘汰“大威”薇奴丝．威廉斯。去年赛会亚军哈勒普赛后受访时表示自己打出赛会最佳一战，也准备好再次面对“威廉斯姐妹”的挑战。

她说：“我想这应该是自己在赛会打得最好的比赛，非常非常高兴。我一直都全力以赴，接下来对到小威，她可是伟大的冠军选手，没甚么好输的，我准备好面对挑战。”

大阪直美逆转谢淑薇

日本的新科美网冠军、4号种子大阪直美在先输一盘、次盘以1比4落后的情况下强势爆发，她拿下接下来12局中的11局，以5比7、6比4、6比1的比分逆转击败台湾的谢淑薇，续两年打进澳网16强。接下来，大阪直美的对手是拉脱维亚13号种子萨瓦斯托娃，后者以两局6比3淘汰中国金花王蔷。

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另外，乌克兰6号种子斯维托丽娜以4比6、6比4、7比5逆转中国的张帅，而美国的凯斯以6比3、6比2击败比利时的莫腾丝。斯维托丽娜与凯斯将在16强展开对决，争夺复赛门票。