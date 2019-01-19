澳网‧横扫小19岁新星‧小威差点打哭对手 “小威”塞莉娜．威廉斯竟然差点把对手打哭！

小威（左）在32强以6比2、6比1横扫乌克兰00后新星雅斯特雷姆斯卡，她在赛后特意上前鼓励毫无还手之力的后辈，并给了对方一个贴心的拥抱。（图：法新社）

（墨尔本19日综合电）“小威”塞莉娜．威廉斯竟然差点把对手打哭！

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2019年的澳网公开赛在周六继续女单32强（第3轮）的争夺，美国23届大满贯冠军小威以6比2、6比1横扫乌克兰00后新星雅斯特雷姆斯卡，16强的对手是姐姐“大威”薇奴丝．威廉斯或世界第1的罗马尼亚名将哈勒普。

这是小威职业生涯第18次澳网之旅，此前她曾7次在墨尔本夺冠，是公开赛年代以来澳网夺冠次数的最高纪录。此役，小威在面对比自己小19岁的对手是几乎不费力气取胜，她拿到20个制胜分，其中包括8个ACE球（发球直接得分），一发得分率高达85%。

赛后安慰雅斯特雷姆斯卡

赛后，小威特意上前安慰毫无还手之力的雅斯特雷姆斯卡，她给了对手一个贴心的拥抱，并说道：“你今天的表现很出色，不要哭，以后还有机会。”

在去年的法网复出后，小威在大满贯赛中的战绩为18胜2负，而她在过去3场比赛总共只丢掉了9局，状态火爆。

大阪直美逆转谢淑薇

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日本的新科美网冠军、4号种子大阪直美在先输一盘、次盘以1比4落后的情况下强势爆发，她拿下接下来12局中的11局，以5比7、6比4、6比1的比分逆转击败台湾的谢淑薇，续两年打进澳网16强。接下来，大阪直美的对手是拉脱维亚13号种子萨瓦斯托娃，后者以两局6比3淘汰中国金花王蔷。

另外，乌克兰6号种子斯维托丽娜以4比6、6比4、7比5逆转中国的张帅，而美国的凯斯以6比3、6比2击败比利时的莫腾丝。斯维托丽娜与凯斯将在16强展开对决，争夺复赛门票。