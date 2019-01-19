澳网‧梅德维夫首闯16强‧俄明日之星挑战佐科 被誉为网坛明日之星的俄罗斯年轻选手梅德维夫生涯首次晋级澳网男单16强，他接下来将对垒塞尔维亚天王佐科维治。

（墨尔本19日综合电）被誉为网坛明日之星的俄罗斯年轻选手梅德维夫生涯首次晋级澳网男单16强，他接下来将对垒塞尔维亚天王佐科维治。

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年仅22岁的梅德维夫在周六的男单32强以6比2、7比6（3）、6比3击败比利时名将高芬，生涯首闯澳网16强，下一轮的对手是佐科维治。

佐科淘汰加拿大后起之秀

已6次夺得澳网冠军的佐科维治今日以6比3、6比4、4比6、6比0击败同样被视为网坛新星的加拿大19岁选手沙波瓦罗夫。

梅德维夫在赛后受访时刻意不提已有14座大满贯冠军的佐科维治，他表示自己若与沙波瓦罗夫展开对决，那势必是一场硬战，明显是想在16强避开塞尔维亚天王。不过，梅德维夫的期望如今已破灭，而他接下来能否跨越佐科维治这座高山备受关注。

梅德维夫在网坛迅速崛起，他在去年10月生涯首度挤进世界排名前20，并且在两周前的布里斯班网球赛杀入决赛，实力让人感到惊艳。

锦织圭16强碰布斯塔

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日本8号种子锦织圭今日也成功过关，他以7比6（6）、6比1、6比2击败葡萄牙的索萨，16强的对手是西班牙的布斯塔。身为23号种子的后者今日是以6比2、6比4、2比6、6比4击败意大利的弗吉里尼。

另外，加拿大16号种子拉奥尼奇如预料般取胜，他以6比4、6比4、7比6（6）击败法国的赫伯特，接下来的对手是德国4号种子兹沃列夫或东道主选手阿莱士．博尔特