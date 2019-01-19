意甲‧蓝鹰抢欧冠权拼了‧拿波利稳扎稳打 拿波利在本赛季的战绩出色，19轮14胜2平3负，积44分排名第2。只不过状态出色的拿波利不幸遇上“变态”的祖云杜斯，后者17胜2平高居榜首，领先拿波利多达9分。

（罗马19日综合电）意甲联赛将在本周末结束冬歇期，展开下半程赛季的争夺，而在新一年重启的联赛中，即迎来拿波利对垒“蓝鹰”拉兹奥的焦点战，而蓝鹰在本轮背负重大的压力，因他们一旦败阵就可能跌出前4。

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拿波利在本赛季的战绩出色，19轮14胜2平3负，积44分排名第2。只不过状态出色的拿波利不幸遇上“变态”的祖云杜斯，后者17胜2平高居榜首，领先拿波利多达9分。

在这样的情况下，拿波利要争冠还是有希望，不过要期盼状态异常出色的祖云输球，就真的是一件难事，因此首要目标先是稳稳守住亚军位置。

欧冠席位争夺空前激烈

拉兹奥在19轮后以9胜5平5负积32分排在第4，仅领先第5名的AC米兰1分，而意甲本赛季争夺欧冠资格的局势空前激烈，蓝鹰甚至仅领先第12名的帕尔玛7分。因此，拉兹奥若在本轮败阵，将面临降至第6名的危机，必须尽最大努力全取3分以巩固前4的位置。

库利巴利坐壁上观

拿波利的中后卫库利巴利因在上两轮联赛对垒国际米兰时遭到种族主义辱骂，导致他在比赛最后阶段情绪失控染红，这让他做出嘲讽主裁的行为。

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事后，意大利足总针库利巴利嘲讽裁判行为处以禁赛2轮的处罚，而心有不服的拿波利针对禁赛一事提出上诉，但最终却失败了，因此库利巴利将无法参加本轮联赛。