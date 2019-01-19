德甲‧冬休1月精神抖擞‧拜仁打响新年首炮 经过一个月的冬歇期后，德甲联赛在本周末重燃战火，而卫冕冠军拜仁慕尼黑在休息一个月后精神抖擞，在新一年的首个赛事客场以3比1击败霍芬海姆，继续紧追领头羊多特蒙德。

拜仁23岁中场格雷茨卡（左）在本轮联赛对垒霍芬海姆时独中双元，助队在新一年的首场联赛取胜。（图：法新社）

（德国‧柏林19日综合电）经过一个月的冬歇期后，德甲联赛在本周末重燃战火，而卫冕冠军拜仁慕尼黑在休息一个月后精神抖擞，在新一年的首个赛事客场以3比1击败霍芬海姆，继续紧追领头羊多特蒙德。

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德甲新一年的首场联赛由拥有28座顶级联赛冠军的拜仁打头阵，他们在日前一场独角戏中凭藉23岁中场格雷茨卡独中双元和锋霸列温多斯基破门，成功打响下半程赛季的首炮。

本轮后，拜仁在联赛收获7连胜，目前积39分排名第2，落后少赛一场的多特3分。

进攻更简练

拜仁在本季初的表现不佳，主帅科瓦奇一度陷入下课传闻，但高层最终还是选择相信这名47岁的克罗地亚籍教头，而该队近期出色的战绩证明他们的判断正确。

据了解，科瓦奇在冬歇期进一步坚定球队的阵容，当中在中场让蒂亚戈搭档格雷茨卡，让球队增加更多的进攻点，此外，他也在踢法上进行调整，要求拜仁的一脚出球要干脆利落，好让进攻简练有效，不再极端追求控球优势。

对目前整体年龄稍微偏高的拜仁而言，踢得简单反而更加成效，何况拜仁素有在禁区的空中优势和头球传统，必须好好利用。西班牙籍主帅瓜迪奥拉在过去几个赛季执教拜仁时，引入极致的传控战术，但最终该队只称霸德甲，在欧冠却始终难以突破。

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如今，在回归简练实用的风格后，拜仁或许将迎来更大的蜕变。

当然，拜仁还是有不足之处，那就是后防线的专注力不够，盯人也不够紧凑，这是他们必须改进的地方。

拜仁的右后卫基米希在此役迎来为球队出战第150场的里程碑，顺利一场胜利庆祝。