就边境及政府停摆‧特朗普今有重大宣布 美国政府部份停摆进入第五周，仍没有解决的迹象，美国总统特朗普周五在推特预告，他将于周六下午3时（大马时间星期日凌晨4时），在白宫就政府关门和南部边境的人道主义危机发布“重大公告”。

（华盛顿19日综合电）美国政府部份停摆进入第五周，仍没有解决的迹象，美国总统特朗普周五在推特预告，他将于周六下午3时（大马时间星期日凌晨4时），在白宫就政府关门和南部边境的人道主义危机发布“重大公告”。

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美联社引述消息人士报道，特朗普不会宣布国家进入紧急状态，反之将就停摆问题提出新建议。

白宫拒绝提供特朗普有关公告的更多细节。为了建边境墙，特朗普此前扬言不惜宣布“国家紧急状态”，他此番称要作“重大宣布”，引起关注。特朗普和其幕僚皆表示对于59亿美元筑墙资金不会让步，民主党人对批评政府的有关资金要求，并称在政府重开前不会协商，引人疑问特朗普如何走下一步棋。

特朗普周五晚在推特上载一段影片，称双方应将之从政治抽离，著手达成一项协议。但他也再三警告，必须保护南部边境。

他的另一条推特曾强调共和党目前已经在边境与安全问题上保持一致，指“共和党从未如此团结过。在边境与国家安全问题上没有‘屈服’，这是一件美妙的事情，尤其是当你听到民主党人的新言论，他们谈论开放边境、高税收以及犯罪。现在是时候阻止罪犯与毒品了！”

白宫发言人桑德斯仅表示特朗普将继续为边境安全抗争，同时继续探讨解决方案以结束政府一再重申的一场“边境人道和国家安全危机”。

至周五，美国政府局部停摆已持续28天，创下历史记录。

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政府部份停摆的影响不断浮现，联邦检察官周五称，他们的调查工作受到干扰，犯罪分子逍遥法外。

保障司法能力削弱

代表6000名检察官的助理合众国检察官协会（NAAUSA）周五发表声明指出，他们查案依赖的支援服务，例如DNA检测无法提供，用于展开调查的资金也被捆绑。

声明指，政府保障司法的能力因政府停摆而削弱。该协会举例说，在没有差旅资金之下，联邦特工或检察官未能与罪犯受害者和目击者会面。此外，一些案件的DNA检测未能及时进行，一些传召未能应讯，犯罪调查和大陪审工作都慢了下来，而犯罪者则逍遥法外。