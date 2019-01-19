西甲‧雷加利斯遇强则强‧巴塞复仇心切 5分优势领跑西甲的巴塞罗那本轮坐镇诺坎普迎保级队雷加利斯，后者是本季联赛仅有的两支击败过巴塞的球队之一。

复仇“黄瓜”雷加利斯的同时，梅西（中）领衔的巴塞罗那也想冲7连胜。（图：法新社）

（巴塞罗那19日综合电）5分优势领跑西甲的巴塞罗那本轮坐镇诺坎普迎保级队雷加利斯，后者是本季联赛仅有的两支击败过巴塞的球队之一。

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“黄瓜”雷加利斯在主场战斗力惊人，曾击败巴塞罗那、战平马德里体育会，周中在西班牙杯又主场击退皇家马德里。然而，联赛10场客战，雷加利斯仅获1胜，客场积6分并列倒数第2。这家马德里小球会迄今只拿到22分，比降级区高3分。

近况极佳的巴塞罗那有望在主场复仇，拿下联赛7连胜，追平去年12月至今年1月期间的纪录。此前主场与雷加利斯交手，巴塞2战全胜。

梅西特爱吃“黄瓜”

本赛季，梅西17轮联赛打入17球，与雷加利斯全队总和相同，他也是黄瓜的大克星，巴塞罗那对垒该队共打入14球，梅西一人就包办7球；黄瓜对垒巴塞总计也不过打入5球，尚不及他1人。5场对垒黄瓜，梅西3场打入2球以上，1次上演帽子戏法。

近6场联赛，巴塞罗那5场零封，防守水准大有提升。本季西甲，15名球员出战时间为满值1710分钟，特施特根与皮克是仅有的两名全勤巴塞球员，他俩的状态与表现十分关键。

巴塞新中卫穆里略由于在西班牙杯累积3张黄卡将停赛，无法出战下周对垒塞维利亚的首回合8强，《世界体育报》披露主帅巴尔韦德会考虑让他在本周末出战，迎联赛首秀。